Vacunación antigripal: "Estamos 25 % por debajo de lo normal"

El titular de Región Sanitaria 1, Maximiliano Núñez Fariña, advirtió esta tarde que en Bahía Blanca "estamos 25 % por debajo de lo normal" en lo que es vacunación antigripal para algunos sectores de la población, por lo que enfermades respiratorias como la bronquiolitis y la neumonía están causando "una demanda importante" en los hospitales.

"Tanto los más pequeños como los más adultos son los que están más sensibles. En los más pequeños está indicada la vacunación antigripal desde los 6 meses hasta los 2 años y en los adultos mayores a partir de 65 años", dijo en LU2.

Y agregó: "En lo que es embarazadas, puérperas y niños estamos 25 % por debajo de lo normal, de lo que uno quiere vacunar todos los años".

En conversación con el programa Noticias en compañía, Núñez Fariña sostuvo que "esta semana es una de las más críticas, con un gran porcentaje de internaciones" por este tipo de patologías, "tanto en hospitales públicos como en los hospitales privados".

"La realidad es que el hospital privado está demandado y por ahí no hay obras sociales que cubran y esa gente recurre a quien está siempre, el Estado tanto provincial como municipal recibe a cada una de las personas que van ingresando", expresó.

"Las madres tienen que saber que si se vacunan, esa inmunización de ellas es transferida a los hijos. El niño se puede vacunar después de los seis meses, quiere decir que si el niño nace hoy y ella no se vacunó, hay que cuidarse que en estos seis meses no tengan inconvenientes o no tenga una gripe fuerte", añadió el funcionario.

Para Núñez Fariña, la vacunación anticovid es una de las razones por las que la gente no se está vacundo contra la gripe. "Estuvimos tres años en una pandemia en la cual la vacuna era fundamental y seguramente hemos sobrecargado la cabeza de la sociedad en ese sentido", comentó.

Por último, indicó que "Bahía Blanca tiene una población de más de 300.000 habitantes, de las cuales el 50 % no tiene cobertura social", por lo que eso provoca que "tanto en el Hospital Penna como en el Municipal" haya "una demanda importante".