Sancho y Paquillo, rivales en los clásicos y el respeto de siempre

Fueron rivales en los clásicos del '94 y '95. Gastón Sancho, actual DT de la primera local de Olimpo, identificado con el aurinegro en su trayectoria como futbolista, y Luis "Paquillo" Sánchez, jugador emblema del club tricolor que llegó de Estación Ququén para hacer historia.

"Tengo recuerdos de Villa Mitre que me marcaron a fuego, como el ascenso a la B Nacional o clásicos ganados que disfruté muchísimo. Por eso el domingo espero que salga un lindo partido, con goles, y que gane el tricolor (risas). Y un gran respeto por Gastón (Sancho) que siempre fue leal dentro de la cancha y una gran persona fuera de ella. Hablamos cuando nos cruzamos, recordamos la época en que los clásicos se jugaban con público, era otra motivación", dijo Paquillo.

"Marcar a Paco era difícil por su estatura. Me tocó vivir una época muy dura en el club, porque en el año '93 se estuvo al borde de la quiebra. Un dirigente nos decía que si no queríamos presentarnos a jugar no pasaba nada, que se dejaba el fútbol y a otra cosa. Para nosotros, los jugadores, fue tocarnos el orgullo, no podíamos tirar la rica historia de Olimpo por la borda. Eso fue peor que un descenso; cuando me dicen de dos descensos seguidos yo les recuerdo lo que vivimos en ese momento y en cómo, varios de mis compañeros, le pusieron el pecho a la situación", contó Sancho.

Ambos jugadores estuvieron en Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 13.30 a 14.30.

"Lo que hacen ahora con Gastón es reconocimiento, eso vale mucho. Le tocó vivir la fea, pero desde hace un tiempo disfruta como técnico de la primera local, algo que supieron valorar los dirigentes. Me gustaría que eso pase con Julio (Román) en Villa Mitre, porque también es parte de la historia del club y tiene que volver algún día", resaltó Luis Sánchez.

"Tengo la camada que arrancó conmigo en 2014; son chicos que se esmeran por la camiseta. Están preparados y listos para jugar siempre, porque no se sabe cuándo te llega la oportunidad. Hoy en Olimpo hay un objetivo concreto de ascender y nosotros, desde nuestro lugar, estamos para acompañar en todo lo que se necesite", sostuvo Sancho.

Mirá el programa completo: