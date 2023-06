Las razones del chico que violó la seguridad y abrazó a Lionel Messi

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos mundiales, la seguridad en el perímetro del campo de juego no suele ser férrea.

Así lo demostró, una vez más, un joven simpatizante chino que cumplió su objetivo de acercarse y abrazar a su ídolo Lionel Messi.

Fue durante el amistoso que Argentina le ganó esta mañana a Australia por 2 a 0 en Beijing.

No lo viste por la transmisión oficial porque no se les da entidad a estos casos, pero sí circulan miles de videos en las redes donde se aprecian los detalles.

Como muestran los videos de esta nota, el joven se lanzó desde la grada hacia una boca de acceso lateral, desde donde corrió a toda velocidad burlando a los pesados guardias del imponente estadio de Beijing. Pero no sólo logró ese cometido sino que gracias a su estado atlético pudo continuar la corrida hasta el arco del Dibu Martínez.

“En la zona de las gradas donde yo estaba había evidentes resquicios de seguridad, así que me apuré y salté", explicó el joven.

"Me disculpo por mi comportamiento de entrar corriendo al estadio, pero soy fanático de Messi. Me gustaría sacarme una foto con Messi y obtener su autógrafo", dijo el joven, a quien en la imagen se lo ve con el teléfono en mano, aunque lógicamente no le dio el tiempo para tanto.

"Por supuesto, también espero usar mi caso de forma negativa para mostrar que el trabajo del personal de seguridad no es competente. Habrá muchas competencias internacionales en Beijing en el futuro. Espero que mejoren sus capacidades para entonces", señaló.

Al ser consultado sobre su recorrida dentro del campo de juego entre los protagonistas, explicó:

"Me di cuenta de que estoy en buen estado físico, así que después de abrazar a Messi, corrí hacia el arquero (Dibu) Martínez. Esta vez abracé a Messi, pero no tuve la oportunidad de conseguir un autógrafo. La próxima vez quiero ir a Miami y pedirle un autógrafo a Messi. Pero no voy a correr al campo y repetir el error de hoy, es un mal ejemplo. Le pido perdón a todos", concluyó.