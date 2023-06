Thelma Fardin se mantuvo en silencio desde que Juan Darthes publicó un video para agradecer a quienes lo apoyaron y creyeron su versión en la causa iniciada por la actriz. Sin embargo, en las últimas horas la intérprete se pronunció al respecto en sus redes sociales y aseguró que "el amor y la ternura son el acto de valentía más grande que podemos tener en este mundo tan hostil", al tiempo que afirmó que no contestará al mensaje de Darthés.

En su video, el actor se refirió al veredicto de absolución dictado por la Justicia de Brasil, adonde se desarrolló el caso ya que Darthés se radicó allí al momento de la denuncia. "Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, dijo el actor.

Tras el pronunciamiento del ex Patito Feo, Thelma manifestó a través de su cuenta de Instagram: “El amor y la ternura son el acto de valentía más grande que podemos tener en este mundo tan hostil. La post verdad, el odio, la crueldad, la deshumanización, la banalización del dolor, el individualismo... Solo se curan con construcción colectiva, paciencia y ternura. Si no me quiebran es por su amor infinito, gracias”.

En su mensaje, agradeció a sus seguidores por apoyarla en el caso y sobre el mensaje de Darthés, se limitó a afirmar que "no respondí ni responderé, porque no lo amerita".

Y continuó: "Mi camino sigue siendo el de la verdad, el de intentar cambiar un sistema que le hace daño a millones. Esto ya no es mío, es infinitamente más grande. Ustedes ya me hicieron sentir reparación cuando levantaron sus voces. En cada abrazo que recibo en la calle. Sigo firme, enfocada".

Luego, afirmó que "los hilos son cada vez más visibles para muchos. Para quienes no, igual acá estaremos esperando a que abran los ojos. Mientras tanto buscamos cambiar un sistema que no da respuestas, que daña, que atrasa y nos condena al silencio".

Por último, se volvió a referir a la decisión tomada por la fiscalía del caso. "‘La justicia’ son personas de carne y hueso, en Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción., Por eso voy a seguir trabajando para que mis hijos, los hijos de mis amigos y los de cada persona (piense lo que piense de mí) no se tenga que enfrentar a este sistema violento y desgarrador. Seguimos”, finalizó la actriz. (NA)