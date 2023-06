“Vengo a colaborar con lo que quieren todos: que Olimpo ascienda”

El viernes brindó una conferencia de prensa y el domingo, cuando entró a hacer la entrada en calor junto al arquero titular, Martín García, fue ovacionado por los hinchas de Olimpo que desafiaron el frío y concurrieron al estadio Carminatti a presenciar lo que después fue la victoria 1-0 sobre Liniers.

“Es un gusto estar otra vez acá, en lo que considero mi casa”, sostuvo Nereo Champagne, que retornó a la entidad del centro después de siete años, aunque jamás cortó el diálogo con amigos, allegados, dirigentes y auxilares del mundo olimpiense, ni tampoco con periodistas de nuestra ciudad que le pidieron una nota cuando defendió, en España, los colores de Leganés, Real Oviedo, Real Murcia y Rayo Majadahonda.

Desde su llegada hasta hoy pasaron 6 días, y estas fueron algunas de las frases que dejó el arquero nativo de Salto, que disputó 157 cotejos en Olimpo (116 en Primera, 3 en Copa Argentina y 38 en la B Nacional) durante cuatro temporadas y media.

“No puedo dejar de agradecerle a la gente de Olimpo y de Bahía el cariño y el entusiasmo para abrirme otra vez las puertas de un club al que quiero tanto. Es increíble e impagable lo que me demuestran; ojalá pueda devolver dentro de la cancha todo ese amor, respeto y confianza que tanto me tienen”.

“Siempre estuve pendiente del club, deportiva e institucionalmente. Lo seguí a diario por las redes sociales o mediante charlas telefónicas y mensajes con Alfredo (Dagna, presidente), Tuma (Angel, médico) o los utileros. Acá dejé amigos que me acompañaron en lo que fue mi carrera después de Olimpo, y eso lo valoré y lo tuve muy en cuenta a la hora de decidir regresar”.

“Olimpo está mejor a cuando me fui. Institucionalmente tiene todo encaminado como para volver a la Primera Nacional, solo resta que se den los resultados deportivos para salir de esta categoría dura, exigente, de mucho roce y donde se juega bastante por arriba”.

“En enero, cuando surgió mi problema de salud (arritmia cardíaca a causa de uno o más virus), la gente de Bahía y de Olimpo me acompañaron con saludos y mensajes de buenas vibras, y de eso no me olvido”.

“El tratamiento que hice causó los efectos necesarios y en marzo recibí el alta médica. Más allá de eso, en Salto me mantuve entrenando, esperando que surja una oportunidad que me fortalezca el ánimo como esta que se dio de Olimpo. Interiormente sabía que iba a volver a jugar, por eso siempre mantuve la fe y la esperanza”.

“ Los que pasamos por este club sabemos lo que significa socialmente, que el hincha es agradecido y reconoce, de alguna manera, a los que dieron (y me incluyo) todo por esta camiseta. Igualmente, me sorprendió gratamente como se alegro la gente con mi vuelta”.

“Al equipo lo veo muy bien, con buenos valores, aguerrido y con variantes. No depende de un solo jugador sino de una estructura colectiva, y eso es lo más importante a la hora de ir a buscar un objetivo. Es el puntero de la Zona 1, el único invicto del fútbol argentino; los números hablan por sí solos”.

“Olimpo debe volver al lugar que nunca tuvo que haber perdido. No me considero un salvador, vine a colaborar con la meta que perseguimos todos: el ascenso. Me encuentro bien, soy uno más y ya estoy a disposición del cuerpo técnico. Quiero lo mismo que mis compañeros y voy a empujar del lugar donde me toque estar, dentro o fuera de la cancha”.

“A Martín (García) lo venía siguiendo detenidamente, y lo veo bárbaro, en un gran momento. Después de la ida de Guido (Villar) y de ser suplente durante toda la temporada anterior, se ganó el puesto con esfuerzo y dedicación. Vengo acá tratando de que Martín sea mejor y que Martín me haga mejor a mí; ese es mi pensamiento, potenciarnos mutuamente. Después es decisión del entrenador quien debe jugar”.

“Siempre puse el objetivo grupal por sobre el individual, y eso me permitió permanecer y disfrutar del fútbol durante dos décadas de carrera profesional. No siempre se consigue lo que se quiere, por eso hay que estar preparado para responder cuando a uno lo necesitan”.

Mirá la conferencia de prensa por el video de Voces Auruinegras: