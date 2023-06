El irónico mensaje de Chiqui Tapia a Mbappé tras la victoria de Uruguay

“El fútbol sudamericano no está tan avanzado como el de Europa”, opinó Kylian Mbappé en mayo de 2022, en vísperas de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Desde entonces, la Finalissima quedó en manos de la Selección argentina, al igual que la final del 18 de diciembre en el estadio Lusail. Y este domingo, Uruguay se quedó con el Mundial Sub 20 organizado en la Argentina y algunas horas más tarde despertó el recuerdo de Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

El “Chiqui” eligió su cuenta de Twitter para lanzar una chicana directa al futbolista francés que compartió plantel con Lionel Messi hasta hace unos días.

Tapia, sin tapujos y un tanto irónico, escribió: “Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón Sub 20. Brasil campeón Sub 17 y olímpico. Pero, ¿cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel”.

Emiliano Martínez también había declarado en contra de los dichos del delantero francés: “Bolivia en La Paz (a 3.600 metros de altura), Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”.

El Dibu había insistido sobre las condiciones que tienen que afrontar los jugadores de la región cuando disputan las Eliminatorias Sudamericanas y, en diálogo con TyC Sports, había dicho: “Cada vez que viajás para jugar con la Selección son dos días de ida y vuelta. Estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar a Inglaterra en media hora está en el predio. Que vaya a Bolivia, Colombia o Ecuador a ver qué tan fácil es”.