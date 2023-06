L-Gante volvió a hablar tras su detención: "Si no salgo ganando prefiero no salir"

El martes, L- Gante fue detenido en el country del Banco Provincia de General Rodríguez en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron en sus propiedades, en una causa donde se lo investiga por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Lo acusan de amedrentar a punta de pistola a dos empleados municipales, luego de que varios de los integrantes de la banda "La Maflia" fueran demorados tras un altercado con otro grupo a la salida de un boliche. Desde entonces, el cantante permanece en la DDI de Quilmes.

Sin embargo, a través de textos escritos de puño y letra, Elian Valenzuela –su verdadero nombre– se comunicó con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en un par de oportunidades. Y este domingo, en medio de una campaña liderada por su abogado, Alejandro Cipolla, exigiendo su excarcelación, el intérprete de "Perrito Malvado" volvió a manifestarse.

"Si no salgo ganando prefiero no salir. Diego Crónica, tenés razón. Para muchos soy más que un grano", puso en una primera hoja con su firma. Luego, en otra, agregó: "Me encanta escuchar a Sigal en vivo. Jaja. Tiene menos chamu. Jajaja. Los turros te dan vuelta la tortilla". Finalmente, el músico escribió: "Gracias el aguante. Yo toy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420. Celda 4".

Este viernes Claudia Valenzuela, la madre del músico, estuvo como invitada en "Polémica en el Bar" y dio detalles de cómo son las horas del joven tras las rejas. "Estos días los pasé en fiscalía haciéndole el aguante", comenzó diciendo la mujer.

Los nuevos mensajes manuscritos que compartió L-Gante.

Y, a ser consultada por su estado de ánimo, respondió: "Yo estoy como toda mamá que está afrontando una situación así su hijo y tiene que estar bien, fuerte. Por momentos flaqueás, pero después te secás las lágrimas".

Por otra parte, la mujer explicó por qué no había podido ver a su hijo, a pesar de que el muchacho no está incomunicado. "Los días de visita son los martes y jueves y ayer cuando volvió (por el jueves tras declarar) ya era tarde y no se podía... Ahora tenemos que esperar", dijo.

Pero aclaró: "Estamos todos ahí y él sabe que estamos todos... Los chicos ya se acomodaron. Tienen su camioneta y desde afuera le están haciendo todo el aguante y yo voy a estar en la zona. O sea, que con eso a él también le da cierta tranquilidad".

Claudia aseguró que, en las cartas que le hizo llegar su hijo, le pidió que se quedara tranquila, ya que él mismo estaba tranquilo y sabía que esto "ya va a pasar".

L-Gante y su mamá, Claudia Valenzuela.

Y confesó: "A él le sirve estos días que está solo ahí, porque siempre estaba con gente alrededor". Y, de inmediato, los panelistas del ciclo que conduce Marcela Tinayre por América hicieron foco en el entorno del cantante.

"Siempre el ojo visor de madre hace el scanner", dijo la mujer, que reconoció que su hijo toda la vida había sido muy sociable. Y agregó en relación a las personas que se acercaron a L-Gante desde el comienzo de su fama: "Algunos quedan y algunos se fueron filtrando ellos solos".

Cabe recordar que, días atrás, el cantante lanzó "El día más feliz", canción a la que él mismo definió como "la más sincera" de su carrera.

Y, en una hoja de cuaderno espiralado y con una birome que le alcanzaron sus fans en su detención escribió un mensaje para quienes están pendientes de su situación. Firmado como "Atte. El Trompa", L-Gante estampó: "Gracias a todos por el aguante. Estoy bien preparándome para dar lo mejor de mi cuando salga. Espero les guste el último tema!". Además agregó un corazón y un "los quiero" directamente para sus seguidores, antes de cerrar la carta con una promesa a cumplir ni bien recupere su libertad: "Se viene mucho más". (Teleshow)