Camila Homs habló sobre su video viral gritando contra Tini Stoessel: “Estaba…”

Durante el verano, se viralizó un video de Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul, cantando en contra de Tini Stoessel en una fiesta de año nuevo en Punta del Este, Uruguay.

Luego de unos meses, la influencer habló por primera vez de este hecho y se mostró arrepentida.

“Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da”, cantaba una multitud de jóvenes junto a la modelo. Camila estuvo presente en ‘La Tarde del 9’, el programa de Tomás Dente y Pía Slapka, en donde le consultaron si se arrepentía de algo intentando que hable sobre lo que ocurrió el pasado 1ro de enero.

“De esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público. No fue una buena imagen. Yo no soy así. Era Año Nuevo y fue como que no me importó nada. Estaba en una”, aseguró Camila.

La modelo se mostró avergonzada sobre la actitud que tuvo y reveló que no volvería a hacerlo. “Dije ‘Por qué?’. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría. No me suelo arrepentir de las cosas que hago, porque uno puede cometer errores y no arrepentirse. Pero de eso es algo que sí me arrepiento”, señaló y expresó que no le gustó verse así: “Veía videos y videos y me daba mucha vergüenza”.

Por otra parte, Cami se refirió a su vida amorosa tras la escandalosa separación con De Paul. “Primero es como que te separás y decís ‘¿cómo salgo de esto?’. Y juro y aseguro que el tiempo cura todo. Entonces, cuando te llega otro amor decís ‘¡qué hermoso!’ No podés creer lo que pasaste”, comentó.

Además, la influencer habló sobre la posibilidad de casarse y tener más hijos. “Nunca me casé. Yo siempre digo que la noche de mis 15 fue una de las mejores noches de mi vida. Si no fue la mejor. Eso es lo más parecido al casamiento, porque te sentís princesa. Así que muchas veces los pienso”, declaró Cami y añadió: “Tener más hijos no lo pienso en este momento de mi vida. Mis hijos son muy chiquitos”. (NA)