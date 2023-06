“Goles por ahora no, pero machucones me llevo todos los partidos”, dijo el 9 de Olimpo

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El sabe que jugando de 9 su actual aporte en la red es escaso. Son 2 goles en 13 encuentros, y eso le viene quitando el sueño. Marcó en la segunda fecha (5-0 a Sol de Mayo) y en la undécima (3-2 al mismo rival, en Viedma), aunque hay partidos donde le toca “fajarse” lejos del arco frente a los defensores rivales para liberar zonas o genera espacios para sus compañeros, y esa también es una contribución más que necesaria para este Olimpo que sigue avanzando a paso firme en lo más alto del Grupo 1 del Federal A.

“El año pasado tenía una y la mandaba a guardar, pero en esta temporada no se me está dando. Lo que me deja tranquilo es que doy hasta la última gota de esfuerzo por el equipo, todos los partidos me llevo machucones y golpes de tanto chocar con los centrales”, sostuvo Alejandro Toledo, el 9 aurinegro que señaló 13 conquistas --en 32 cotejos-- con la casaca de San Martín de Formosa en la edición 2022.

Olimpo es el único invicto del fútbol argentino, teniendo en cuenta todas las categorías, y el centrodelantero correntino reconoció que ese prestigio los motiva el doble cada vez que tienen que salir a la cancha.

“Una victoria llama a la otra, este es un equipo acostumbrado a ganar, a atacar para quebrar al rival lo más rápido posible. Olimpo está preparado para todo, incluso para superar una derrota si algún día le toca perder”, expresó con sinceridad.

--A Liniers lo dominaron psicológicamente pero solo ganaron 1-0, ¿no les dio para meter otro gol?

--Fue un partido duro y lo pudimos manejar, tal como vos decís. Liniers es un equipo dinámico pese a que no contó con situaciones claras frente a nuestra valla como para empatar. Fue un duelo muy peleado en el medio, pero lo supimos resolver. No estuvimos finos, es cierto, aunque cuando aparecen lapsos donde no jugamos bien, es importante que no nos conviertan.

--Sacaron 6 puntos de ventaja sobre Villa Mitre, pero siempre decimos lo mismo: falta mucho todavía...

--La diferencia que llevamos es buenísima, pero no define nada. La idea es que en los cruces puedas definir de local.