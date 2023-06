Puede ser una gran noche para Denver Nuggets y Nikola Jokic

Denver Nuggets podría consagrarse campeón hoy, si le gana a Miami Heat, como local, partido que comenzará a las 21.30, en el Ball Arena de Denver, Colorado.

Sería, de esta manera, la primera conquista de la franquicia y de la estrella Nikola Jokic.

"Todavía falta una victoria. Necesitamos una más. Lo que me gusta es que no nos relajamos. No nos pusimos cómodos. Todavía jugamos con desesperación, todavía lo queremos. Eso es lo que me hace feliz: que no nos relajamos", dijo el serbio, luego que su equipo se adelantara 3-1.

Denver dio un golpe encima de la mesa después de ganar el tercer y cuarto partido en el Kaseya Center. Además es que venció con autoridad ambos enfrentamientos a domicilio ante Miami Heat, por 94-109 y por 95-108. El cuarto partido se rompió en el tercer cuarto con un parcial de 22-31, de nuevo con un Nikola Jokic que sumó 23 puntos y 12 rebotes.

La franquicia de Colorado, que inició su historia llamándose Denver Rockets y pasando a su denominación actual en 1974, quiere lograr el primer trofeo Larry O'Brien. En cambio, los Heat ya tienen tres anillos de campeón: 2006, 2012 y 2013.