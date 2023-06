El volver a ver para creer de Roldán; los padres del ascenso de "9" y los hijos del club

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

—¡Qué manera de sufrir! ¡Por Dios...!

—Sí, ¿no?

—Es difícil de creer. Lo voy a volver a ver...

—Porque ganaron.

—Seee. Si no ganábamos no lo veía más.

—Ninguno de los dos casi que supo ganarlo.

—Creo que el nerviosismo influía. Ellos tenían el peso de conservar la categoría y nosotros el peso de subir.

¡Sí, gritálo Emiliano!

El técnico Emiliano Roldán se había sacado la mochila del ascenso con 9 de Julio, tras la agónica victoria ante Sportivo, por 71 a 66. En quinto juego del repechaje ascenso/permanencia/descenso. Más no podía estirar la agonía.

—¿Les pesó la serie?

—Nos pesó la serie, porque en el segundo partido no hicimos el quiebre necesario y dejamos que ellos crecieran. Terminamos ganando como pudimos.

—¿Lo viste perdido?

—La realidad es que en un momento cuando no podíamos meter y teníamos esa diferencia de 8 se veía muy difícil. Pero desde antes del partido tenía mucha confianza en lo chicos y en los mayores nuestros. Sabía que descansar un ratito a Lucas (Lucchetti) le iba a dar lo que necesitaba para cerrar el partido y teníamos la categoría de José (Gutiérrez), a quien si le entraban algunas pelotitas más cuando fue al aro hubiéramos terminado más tranquilos.

—Ante un equipo que le costó resolver una zona básica.

—Y... En el partido anterior vimos que los complicamos con eso, como ellos con la presión en el segundo. Ahí estuvo la clave y no en momentos que jugamos bien y no supimos aprovechar la diferencia.

—¿Qué significa esto?

—Todo. Es cumplir un objetivo que, cuando perdimos la serie anterior (la final por el ascenso directo ante Pacífico) parecía ser cada vez más difícil. Desde el 9 de enero están entrenando los pibes y al máximo, con video, físico... Volver con un grupo de pibes y un par de mayores que la pasaron mal el año pasado, sumado a que me tocó irme al descenso, por todo eso significa una alegría inmensa.

—Devolver un poco.

—Eso, devolver un poco.

Los más chicos querían llevarse la remera con el autógrafo de él. José Gutiérrez rompió el molde del torneo bajando de la Liga Argentina a Segunda.

Disfrutó el final, no la pasó tan bien en el durante.

“Me duele todo –contó-; ya desde que jugaba en Villa Mitre que tengo un sobrehueso en la inserción del tendón de Aquiles y cuesta. Fueron muchos partidos y seguidos. Pudimos ayudar a que Nueve vuelva a Primera. Costó mucho”.

—¿Más de la cuenta?

—No, me imaginaba que podía ser así. Cuando nos daban como candidatos para mí no lo éramos. El grupo tenía que conocerse y había muchos chicos. Estuvimos cerquita en la final, se nos escapó acá (el tercero) contra ellos (Sportivo) y se nos complicó la serie, pero supimos confiar. Me alegro muchísimo por Lucas (Lucchetti) y el Ruso (Bisterfield) que son los mayores, también por todos los chicos que trabajan mucho. Les hace bien jugar estas instancias.

Se apoyaron en él. Villegas y Costa hablan con Gutiérrez.

—¿Y ahora?

—A descansar el físico y la cabeza. Disfrutar de mi hijo, de mi novia y mi familia.

—Tomás (su hijo) vino con el título abajo del brazo.

—Se, je. No se puede pedir más nada.

Abrazo "grande" entre José y Lucas.

—¿Ascendieron? ¿Volvés a Primera?

—No lo sé, je...

—Te cuento que ganó Villa Mitre y mantuvo la categoría.

—¡¿Ganó Villa Mitre?! ¡Qué alegría enorme! Sé que no la estaban pasando bien, que no se imaginaban estar en esa situación. Pero dieron muestras de carácter. Un saludo para toda la gente de allá.

Lucchetti, siempre rendidor, terminó dando soluciones.

Otro guerrero de mil batallas, Lucas Lucchetti, se puso la capa sobre el final del partido decisivo.

No la pasó bien en las últimas series. Los rivales sabían el daño que podía generar. Y se encargaron de él.

“Otra vez correr todo el día con un cajón (defensa) fue duro, pero se dio esta vez. Sabía que los chicos venían errando libres y en los cierres siempre me tengo confianza”, reconoció.

“El objetivo –agregó- nunca se perdió, que era lograr uno de los ascensos. Esto es una alegría inmensa. Fue un año muy lindo para mí, fui padre hace siete meses (de Santino) y lograr esto con el club de mis amores y con mi hijo en la tribuna es una alegría extra”.

Manuel Costa volvió y tiró, después de sufrir desde afuera.

Entre abrazos, saltos y algunos cánticos, los más jóvenes también se liberaron de tanta presión.

“Ganamos, no importaba cuánto jugaba, no hay nada más lindo que ganar”, dijo Manuel Costa, que se perdió la etapa más atractiva a raíz de una fractura en la mano derecha.

Volvió en el cuarto juego.

“El año pasado me había tocado descender y fue feo, la pasé muy mal. Pero volver y redimirse ascendiendo, jugando más o menos y poder estar en el plantel de un club donde estoy desde chico, sin dudas que es una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida”, definió.

Alan Prost y Santiago Boyé estaban juntos, como desde hace mucho tiempo.

Santiago Boyé aguanta a Velázquez.

“Lo sufrimos y lo disfrutamos”, admitió Santiago.

“Un poco y un poco”, agregó Prost.

“Creo que no estaba en los planes llegar hasta lo último, pero bueno, cuando más se sufre mejor gusto tiene”, entendió Alan.

“Ellos hicieron todo extra basquetbolístico para intentar ganarnos y nosotros le ganamos jugando al básquet, eso me llena de orgullo”, comparó Boyé.

“Trabajamos todo el año, nadie, seguro, que lo hizo como nosotros”, resaltó.

Prost le ganá por el fondo a Montes.

“Aprendimos mucho. Tuvimos que adaptarnos a muchas cosas y ensamblarnos con un par de jugadores de mucho nombre en la categoría”, analizó Prost, a modo de balance.

“Durante el año nos costó acostumbrarnos a la categoría. Después, es muy difícil, en el buen sentido, no emparejarse para abajo. Subestimamos partidos que no tendríamos que haberlo hecho y terminamos madurando mucho. Además, jugamos más de 10 partidos de playoffs. Fue una experiencia hermosa”, opinó Boyé.

Y cerró: “Ahora se viene lo lindo, jugar en Primera”.

Se lo ganaron...