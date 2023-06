El susto de Scaloni: "Nos van a matar, boludo", gritó, y cambió los planes de la Selección

La Selección argentina ya se prepara para su segunda fecha FIFA como campeones del mundo y donde Lionel Scaloni ya comenzará a trabajar pensando en lo que se viene por competencias oficiales. En la gira asiática, se viralizó un video donde el DT, medio enojado, dio la indicación a su cuerpo técnico del cambio de último momento por la multitud que se acercó al hotel.

"No, no. ¿Ustedes vieron las imágenes del aeropuerto?", interceptó Scaloni a su cuerpo técnico de la Selección Argentina en el lobby del hotel donde se están hospedando los campeones. En ese momento se encontraban Roberto Ayala y Walter Samuel.

Siguiendo con el cambio de planes por la cantidad de personas, agregó: "Había 20 mil personas, ¿no la viste? No, no. Hoy no vamos a ningún lado. Mañana vamos al estadio y lleven 20 bicicletas, si no, no entrenamos ningún día. Nos van a matar, boludo. No hay manera".

De esta manera, Scaloni tomó la decisión sobre la marcha cambiar el calendario de la Selección Argentina que revolucionó China al aterrizar en Beijing. El combinado nacional fue recibido por una multitud y esto hizo que el DT cambie los planes.