Histórico triunfo argentino en las 24 horas de Le Mans

El piloto argentino Nicolás Varrone, en sociedad con el neerlandés Nicky Catsburg y el estadounidense Ben Keating, ganó este domingo la edición del centenario de las 24 Horas de Le Mans en la categoría GTE AM.

Varrone, el piloto de Ingeniero Maschwitz, concretó una notable recuperación durante la competencia en donde tuvieron algunos inconvenientes mecánicos en la primera parte de las 24 horas, y consiguieron prevalecer por primera vez, luego de 313 vueltas recorridas.

"Estoy feliz, todavía no caigo, hicimos una carrera increíble. Arrancamos dos vueltas abajo y tuvimos una gran recuperación. Fue importante no chocar cuando se caía el cielo por la lluvia, pudimos sobreponernos a todos y cuando salió el sol, con el calor, el auto tuvo un mejor ritmo", resumió el argentino.



Varrone fue el segundo piloto del equipo con mayor protagonismo. Estuvo a cargo del coche durante 97 giros y condujo por un total de 7 horas, 32 minutos, 8 segundos.



A los 22 años, el piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz se transformó en el tercer argentino en coronarse ganador de la tradicional prueba automovilística después del legendario José Froilán González (1954) y de José María "Pechito" López (2021), que en esta edición debió abandonar en la división hypercar.

Para Varrone este es un nuevo logro con la marca americana en su primera temporada completa.

Ganó en las 24 horas de Daytona, por el certamen IMSA, y luego en el WEC se impuso en las 1000 millas de Sebring, y en las 6 horas de Portimao.

Además, es el segundo argentino que logra un trofeo en la división, repitiendo lo hecho por Alejandro De Tomaso con un OSCA 750 Sport TN en 1958, junto al británico Colin Davis.

Volvió Ferrari

En la máxima categoría, Ferrari interrumpió una racha de cinco triunfos seguidos de Toyota y se consagró en las 24 Horas de Le Mans tras 58 años de la mano de los italianos Antonio Giovinazzi (exF1), Alessandro Pier Guidi y del británico James Calado.

El "Cavallino Rampante" postergó las aspiraciones del Toyota #8 del suizo Sebastian Buemi, el australiano Brendon Hartley y el japonés Ryo Hirakawa, que buscaban su segunda victoria consecutiva en Le Mans y tercera en le historial de la competencia.

Los defensores del título acabaron en el segundo puesto a una diferencia de 1:21.793, por delante del Cadillac que pilotearon el australiano Earl Bamber y los británicos Alex Lynn y Richard Westbrook.



El Toyota #7 tripulado por "Pechito" López abandonó cumplido el primer tercio de la prueba cuando se detuvo en la pista en la medianoche y fue embestido por otra unidad, lo que motivó la bandera amarilla en la carrera.

El japonés Kamui Kobayashi había tomado el volante del Toyota GR010 Hybrid después de las 38 vueltas completadas por el argentino en 2 horas, 57 minutos y 49 segundos.El británico Mike Conway fue el encargado de conducir durante las primeras tres horas."Es una pena. Estábamos segundos aprovechando la ida afuera de Ferrari. La ilusión estaba más intacta que nunca. En una de las slow zones venía un auto despacio, Kamui se mueve para no pasarlo porque podía ser una penalización, aunque es un poco un punto ciego que tienen esas zonas, y no se ve mucho, no hay muchas imágenes", explicó el argentino."Se ve que le pega un LMP2 de atrás y otro auto más cuando él está frenando. Se comen el slow zone y fue demasiado el daño en el auto para poder volver a boxes. Ahí terminó la carrera", indicó el cordobés."Para nosotros ya está. Hay que pensar en lo que viene, tratar de mirar para adelante, de seguir mejorando a ver si podemos ganar alguna carrera de las próximas", apuntó.Por su parte, el otro argentino en hypercar, Esteban Guerrieri, tripulante del Vanwall Vanderwell 680, concluyó decimocuarto entre las 16 unidades de la categoría.La próxima fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA serán las 6 Horas de Monza, a disputarse el 9 de julio.