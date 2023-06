Casablanca en el Palacio del Cine

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 80 años, en junio de 1943, el Palacio del Cine –calle Chiclana 167—estrenó la película Casablanca, una obra emblemática en la historia del cine.

En tiempos en que no existía la televisión ni el cable ni ninguna otra opción casera, los cines eran la propuesta más celebrada de la ciudad, a partir de una industria que crecía a pasos agigantados, apoyada en grandes producciones y en la consolidación de las megas estrellas de Hollywood. El estreno de Casablanca, apenas seis meses después de su presentación en Estados Unidos, causó sensación.

“La historia de tres seres reunidos en la exótica región de Casablanca. Una pasión nacida bajo el encanto del viejo París, llevada a una tierra de intriga y misterio”, señaló la promoción del Palacio. Con capacidad para 1.600 espectadores, los dueños de la sala alentaban a reservar localidades “antes de que sea tarde”, disponiendo de plateas numeradas desde la 10 de la mañana.

La función Ronda de las 17 y la de la noche a las 21 permitió realizar la proyección a sala llena, con la platea numerada a $ 1,40 y pullman a $ 0,90.

Interpretada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, el film narra un drama romántico en la ciudad marroquí, bajo el control del gobierno francés. La historia, basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick’s se centra en el conflicto de Rick, que debe escoger entre su amada, Ilsa, o hacer lo correcto. Seis frases del film aparecen entre las más citadas en Estados Unidos, entre ellas «Capturen a los sospechosos de siempre», «Siempre nos quedará París» y «De todos los bares en todos los pueblos en todo el mundo, ella entra en el mío».

Además de Casablanca, los cines locales presentaban “16 años”, con María Duval, en el Astral; Sangre y Arena, con Tyrone Power y Rita Hayworth, en el Rialto; y Juvenilia, con Ricardo Pasano, en el Odeón.