“Necesito triunfar en Rosario para dar el salto a un Federal A o Primera Nacional”

Julio Ayala Torales, calificado relator de LU2 Radio Bahía Blanca, puntaltense y seguidor de varias campañas realizadas por Rosario Puerto Belgrano a nivel local, regional y nacional, diría: “Ahí va el `Rayo' por la punta, maneja la pelota con el zapato diestro, este sabe y mucho, y si la tiene este algo va a suceder...”

Palabras más, palabras menos, así representaría Julito al delantero más preponderante de la actualidad del conjunto rosarino: Mariano Debliger, la carta más alta con la que cuenta el equipo orientado por el “Colo” Schumacher para tratar de ganar la última partida y poder ingresar al cuadrangular final del primer torneo del año en el Promocional.

Queda una fecha para que culmine el Apertura y el elenco francés no depende de si mismo para clasificar entre los cuatro que irán por el cetro de la actual competencia. Ya consiguieron ese pasaporte San Francisco (Nº 1), Comercial y Sansinena, pero falta el cuarto boleto, y para ese lugar cuentan con posibilidades Rosario, Pacífico de Cabildo y Libertad.

En la programación de cierre, mañana desde las 15, el tricolor puntaltense necesita vencer al Tifón cabildense y que el de Villa Rosas pierda o empate frente a Comercial. De esa manera se metería cuarto con 17 unidades.

“Fue clave vencer a Sansinena el último domingo, sobre todo por la manera que encaramos el partido, sabiendo que no podíamos patinar y con toda la presión encima. Esa victoria nos dio el ánimo que nos faltaba para dar lucha hasta el final”, sostuvo Debliger, tandilense, de 24 años y con dos presencias en la Primera Nacional --edición 2020-2021-- con su amado club: Santamarina.

“Mirábamos la tabla y estábamos penúltimos, nos queríamos morir. El principio de la temporada fue bueno, después caímos y nos costó salir adelante, pero este grupo entendió que no se puede dar por vencido cuando defendés la camiseta de una institución que es más grande de lo que muchos creen”, indicó el platinado con la 7 roja, blanca y azul.

El “Rayo” hace honor a su velocidad. A los 10 años se fue a probar a River, quedó, pero decidió volver a Tandil. Dos años más tarde se sumó a Banfield y después a Lanús, pero él quería debutar en la Primera de su “Santa” tan querido.

En 2021 fue cedido a préstamo a Club Social Velense para disputar el Regional Amateur (llegaron a semifinales) y en 2022 recaló en Rosario, es decir que esta será su segundo ciclo.

“Cuando Santamarina descendió al Federal A (el año pasado) me propuse cambiar de aire. Me surgieron algunas propuestas, pero elegí la Liga del Sur porque es una vidriera considerable; en la provincia (de Buenos Aires) se habla mucho del fútbol de acá. Incorporarme a un equipo del Promocional no fue un paso atrás en mi carrera, considero que en Bahía, sea en la A o en la B, el nivel es muy alto, es un fútbol al que no estaba acostumbrado”.

--¿En Rosario se exige solo ascender?

--En el club se hace mucho hincapié en la historia, que siempre fue de Primera A y que tiene que volver lo antes posible. El hincha es pasional y se valora mucho al jugador que viene de afuera. El objetivo es ascender, pero para eso hay que clasificar en este certamen que estamos jugando”.

--¿Cómo ves el nivel del Promocional?

--Se juega fuerte, hay roce constante y no hay rivales débiles. En Tandil te dejan jugar más, las marcas no son tan apremiantes y para los equipos ganar o perder no es cuestión de vida o muerte.

Mariano vive en un departamento céntrico de Punta Alta, que pertenece al club, junto a su pareja Tamara y los hijos de ambos: Solange (5 años) y Mateo (2).

“Hoy me estoy dedicando al fútbol, es como que estoy enceguecido con la pelota, y mi familia me acompaña. Estoy en una edad donde tengo que pegar el salto”, dijo confiado.

--¿A dónde?

--A un Federal A o una Primera Nacional; creo tener condiciones como para ilusionarme con una chance a nivel profesional. Estoy en pleno auge, pensando que a mi velocidad y al despliegue que hago en los 90 minutos, le falta definición.

“Por ahí se me complica jugando de espaldas al arco, prefiero que me tiren la pelota hacia adelante así puedo correr. Por ahí voy mucho por afuera, aunque suelo tirar diagonales hacia el medio”.

Dejó un último mensaje: “Rosario merece clasificar, ya vi a todos los equipos y no somos menos que nadie. Por historia y representatividad, merece estar entre los cuatro que van a los playoffs”.

Mariano llegó a las 20 presencias con la casaca rosarina. Marcó 6 goles: 3 a San Francisco, 2 a Sansinena y uno a Pacífico de Bahía.