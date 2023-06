En la previa del encuentro que protagonizaron Manchester City e Inter en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, correspondiente a la final de la Champions League, Anitta y el cantante nigeriano Burna Boy estuvieron a cargo del show de apertura.

Damini Ebunoluwa Ogulu, mejor conocido como Burna Boy tiene 31 años y es oriundo de la ciudad de Port Harcourt, al sur de su país.

Fue nominado seis veces a los premio Grammy y obtuvo el premio al mejor álbum a nivel global con "Twice as Tall". Este año se convirtió en el primer artista africano en llenar el London Stadium, con capacidad de 80 mil espectadores.

No es la primera vez que participa en un evento deportivo, ya que en febrero fue parte del espectáculo de medio tiempo del All Star Game de la NBA, donde también estuvieron Tems y Rema.

Su estilo musical abarca muchos géneros ya que en sus temas se puede escuchar una fusión entre dancehall, reggae, pop y afrobeats.

Tras el anuncio, Burna Boy se manifestó emocionado: “Como gran aficionado al fútbol, sé que no hay nada más grande que la Champions. Por eso me hace tanta ilusión actuar en el escenario de la final de este año. La música y el fútbol son la mejor combinación. Voy a vibrar y a hacer magia en Estambul. ¡El mundo no está preparado para lo que nos espera”.

En su canal de YouTube, tiene cuatro canciones con más de 100 millones de reproducciones: On the Low, Ye, Last Last y For My Hand, esta última con la colaboración de Ed Sheeran. (TyC Sports)