Sportiva lo ganó en el final y Argentino complicó al campeón regional

Pasó la sexta fecha del Regional Pampeano A con resultados cambiantes y que arrojaron alguna que otra sorpresa.

Sociedad Sportiva, por ejemplo, lo dio vuelta en el segundo tiempo.

Lo resolvió ante San Ignacio con dos tries en dos minutos (a 8 del final) y venció como visitante por 30 a 24.

Los puntos de Las Palomas llegaron por tries de Tomás Inchausti y Luca Loiacono en el primer tiempo (derrota bahiense por 16-12), mientras que en el complemento la visita recuperó terreno con dos penales convertido por Francisco Cenoz (logró la conversión de un try en la primera etapa) y lo definió con tries de Tomás Inchausti y Luca Loiacono, este último convertido por Cenoz.

Fue una jornada de buenos resultados para Sportiva también en Intermedia (24-7) y en Preintermedia (24-10).

En nuestra ciudad Argentino logró sacar de su eje al último bicampeón regional, Mar del Plata Club.

El Chancho tuvo un buen despliegue defensivo -sobre todo en los último metros de su ingoal- y limitó a Mardel a una victoria por 20 a 11 en nuestra ciudad, sin punto extra.

A Mardel le costó progresar y llegar al try.

Partido atípico en cuanto a las numerosas interrupciones por infracciones. El árbitro Julián Severini (Sur) mostró seis amarilllas en un contexto en el que también hubo algunos roces entre los jugadores. También hubo penales errados y un try anulado a la visita a los 53m.

Argentino dominó 6-5 hasta los 18m. con dos penales de Juan Ferrino Cantarelli, aunque a los 19m. la visita creció con penal de Santiago Rodríguez y a los 32m con try de Tomás Catuogno, para la ventaja parcial 15-6 tras la etapa inicial.

En el complemento Mar del Plata Club recién pudo anotar su tercer try a los 73m. vía Cauogno, mientras que ya en decuento Argentino privó a su rival del bonus al conseguir el try de Guido Marconi.

No se jugó el partido de Preintermedia entre bahienses y marplatenses por imposibilidad del médico de concurrir, mientras que en Intermedia ganó el visitante 48 a 15.

El líder del TRP A continúa siendo Sporting, que hoy superó sin sobresaltos a Uncas en Tandil por 43 a 10.

Donde hubo emociones fue en el otro partido que afrontó otro representante de Tandil, porque a Los Cardos se le escapó la victoria en los últimos instantes ante Universitario (Mar del Plata) por 24 a 22.

El torneo ingresará en una pausa el fin de semana próximo por el feriado largo. Se reanudará el sábado 24 con Sociedad Sportiva-Los Cardos, Uncas-Argentino, Sporting-Universitario (M) y Mar del Plata Club-San Ignacio.

Posiciones: 1º) Sporting, 28; 2º) Mar del Plata Club, 25; 3º) Sociedad Sportiva, 21; 4º) Los Cardos, 14; 5º) San Ignacio, 12; 6º) Universitario M, 11; 7º) Argentino, 4 y 8º) Uncas, 0.