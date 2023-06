Circuito La Nueva.: Darío Ruiz sigue liderando tras la cuarta fecha

Luego de disputarse la fecha cuatro del Circuito de Golf La Nueva., Darío Ruiz sigue liderando la tabla de posiciones.

El pasado sábado se jugó la cuarta competencia de las ocho programadas, llevada a cabo en el Club de Golf Palihue.

Con 73 puntos Ruiz sigue en lo más alto, seguido por Horacio López con 60 unidades.

Aquel que termine en lo más alto del ránking se llevará un carro eléctrico MGI Zip x1 litio.

Además, quien logre hacer un hoyo en 1 en cualquiera de las fechas, pasará a la final por otro carro eléctrico MGI Zip x1 litio.

Esta definición se desarrollará en el hoyo 11 de Pago Chico, en la última fecha del ránking, entre todos aquellos que hayan logrado el hoyo en 1 en cualquier par 3 de las 8 competencias.

Todas las posiciones:



1 DARIO RUIZ 73 PUNTOS

2 HORACIO LOPEZ 60

3 A. OSRE 50

4 G. SILVENTE 47

5 A. CARO 44

6 M. IRAZOZ 40

6 J. PEPA 40

6 M. GOMEZ 40

6 L. RODRIGUEZ 40

10 C. PASCUAL 36

10 M. TEJADA 36

10 M. MIGUEZ 36

10 J. I. ELIAS 36

14 G. PATTA 32

14 R. NAUMOVICH 32

14 A. VERDE 32

14 R. CRISTOBO 32

17 A. GERM 29

17 H MALLIMACCI 29

17C. LEBAD 29

20 G. SCABUZO 28

21 G. DOZCABERRO 26

21 G. GOROSITO 26

21 J. AMOROSI 26

24 C. FRANCHINI 24

25 R. JASSON 23

26 S. TERRANOVA 22

26 F. SAVINSKY 22

26 C. PERALTA 22

26 A. MONTENEGRO 22

30 R. CIAMPARELA 19

30 S. STERN 19

32 F. FERREYRA 17

32 D. VOGEL 17

34 S. RiTACCO 15

34 L. ERMANDRAU 15

34 D. PRIETO 15

34 D. LAGUN 15

38 A. PONS 12

38 N. BALIESTRI 12

38 J. JALLE 12

38 C. ROSALES 12

42 F. TOLOZA 10

42 C. SCOPA 10

42 D. GUGLIELMETI 10

45 F FRANCHINI 8

45 R. ITURBE 8

45 L. ALVAREZ 8

45 M. GIAMPIERI 8

49 R. HELMAN 6

49 L. KARPIZA 6

49 J. FARHERR 6

52 N. DE LA CANAL 4

52 J. SCARAFONI 4

52 J. COMELLI 4

55 M. BOGGIO 2

55 J. C. BELLO 2