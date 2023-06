Rossi: "Si no hay consenso, habrá PASO y no hay que ser dramático"

Luego de que anunciara su precandidatura a presidente, el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, se distanció de la postura del Frente de Todos que se niega a competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aboga por presentar una lista con un candidato único. Frente a esto, el funcionario apoyó la idea de que se llegue a un acuerdo interno, pero defendió el hecho de que exista una competencia en primera vuelta. "Si eso no sucede habrá PASO y no hay que ser dramático. No hay ningún drama en que haya PASO".

"Hay que respetar los procesos políticos internos de cada una de las coaliciones", señaló Rossi al remarcar que existe tiempo hasta el 24 de junio para poder llegar a una decisión en conjunto. Asimismo, manifestó su preocupación ante la existencia de una sola opción de voto al recordar el caso de la fórmula Fernández-Fernández en 2019.

"Lo de Alberto y Cristina, no es que salió de un acuerdo, la fórmula generó el consenso. Se presentó la fórmula y empezaron los gobernadores, los dirigentes del Movimiento Obrero y se encolumnaron detrás de eso", explicó Rossi al balancear la posibilidad de que no vuelva a replicarse el apoyo de la militancia. Sin embargo, el precandidato a presidente no descartó el hecho de que el Frente de Todos pueda llegar a acordar un único competidor al sostener que "si la coalición sintetiza en un/a candidato/a, habrá síntesis, lo que significa que eso que se exprese recoja la voluntad del conjunto".

Durante una conversación en el programa "A dos veces", de TN, el exministro de Defensa fue consultado sobre el rol que cobró Cristina Fernández de Kirchner en el partido, puesto que la militancia espera conocer el candidato favorito de la vicepresidenta. En ese sentido, el dirigente evitó referirse puntualmente a la líder de La Cámpora y, por el contrario, indicó que se trata de dinámica común en los espacios políticos.

"Todo aquel que tiene liderazgo intenta incidir en las listas, sino miren como incidió Mauricio Macri para que Jorge Macri sea candidato a jefe de gobierno del Pro", evaluó Rossi.

Asimismo, el jefe de Gabinete fue consultado por el hecho de no haber sido invitado al acto en la Plaza de Mayo el pasado 25 de mayo.

"No me molestó que Cristina no me haya invitado. Disfruté del acto, disfruté de la plaza, me pareció un acto maravilloso", manifestó el candidato, tras resaltar que la movilización era la celebración del aniversario número 20 desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación en 2003. "En la política siempre pasa eso, está lo histórico, lo trascendente, lo coyuntural y a veces se mezclan las cosas", aseguró.

Por otro lado, el titular de la cartera de ministros vaticinó un panorama positivo para el país al mencionar que "el año que viene va a ser un buen año económico para la Argentina", y explicó que "no va a ser necesario una devaluación brusca, ajustes, sufrimiento para el conjunto de los argentinos porque no vas a tener los efectos de la sequía y ya vas a haber absorbido y metabolizado los efectos de la guerra".

"Hoy en la Argentina conviven la consecuencia de cuatro crisis: endeudamiento, pandemia, guerra y sequía", enumeró Rossi al recordar que "el faltante de los 20 mil millones de dólares hace que gran parte del esfuerzo del ministro de Economía sea cómo hace para recomponer las reservas".

"Si nosotros recuperamos reservas en el BCRA, podes controlar el tipo de cambio, iniciar un sendero descendente de la inflación, recuperar poder adquisitivo, hacer funcionar la rueda de consumo y volver a tener niveles altos de exportación", planteó el funcionario al reconocer: "Estamos en una situación difícil, pero no es de por vida".

"La bomba no va a explotar, vamos a llegar a un buen puerto y el año que viene va a ser un buen año para los argentinos", ratificó el precandidato del Frente de Todos al argumentar que "las consultoras y los analistas económicos prevén que vamos a tener un superávit de la balanza comercial entre 20 y 25 millones de dólares". (Infobae)