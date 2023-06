Mascherano: "Tapia tiene mi renuncia en su escritorio, pero mi idea es seguir"

Tras la derrota por 2 a 0 de Argentina ante Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub 20, el entrenador Javier Mascherano aseguró que seguirá al frente del equipo hasta que sus servicios ya no sean requeridos porque "siente que sirve para el puesto".

Además, reveló que tiene la renuncia para Claudio Tapia en cuanto él la quiera y sólo así dejará el cargo: "Con Tapia tengo una gran relación y yo seguiré hasta que él no quiera. Tiene mi renuncia en su escritorio, pero mi idea es seguir porque yo siento que sirvo para esto y mientras ellos crean lo mismo acá estaré".

Apenas finalizó el encuentro, el entrenador le restó dramatismo a la derrota y felicitó a los futbolistas por la entrega: “La vida sigue, nos duele en el alma, hicimos todo. Me voy tranquilo, hoy fuimos nosotros, hicimos el partido que teníamos que hacer y no se pudo dar”.

"Los chicos dejaron todo pero el fútbol es así: a veces te da y a veces te quita", remató el director técnico, quien no dio más declaraciones hasta que se encontró en la zona mixta para una conferencia general.

"Quedar eliminado es triste y frustrante para todo, pero hay formas. No nos consuela haber solo jugado bien. Hicimos todo para quedarnos con el partido y sabía que nos iba a costar pero lo dominamos muy bien", siguió con respecto a los dicho en el campo de juego.

Con respecto a las críticas por no poner a Máximo Perrone y Matías Soulé, el DT explicó que no quiso romper la dinámica del partido con tantas sustituciones: "Llevamos el partido como queríamos pero el error trastocó todo. Perrone y Soulé no entraron porque no queríamos hacer muchos cambios para no frenar el ritmo del equipo, sabemos que tardan en llevarse a cabo y eso afecta al planteo del encuentro"

"Estamos al tanto de que un error lo íbamos a pagar muy caro y eso nos sucedió. Esto es un juego de errores y nos duele por eso. Sin embargo, se vio el equipo que queríamos", agregó con mucho pesar el entrenador. "No es igual que lo que pasó en el Sudamericano, hay formas y formas. Hay que tragarse todo este dolor pero son cosas quie suceden".