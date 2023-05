Uno de los acusados por el crimen de Anahí Benítez, Marcos Bazán, utilizó el derecho a decir sus últimas palabras en el juicio oral y pidió "justicia" y "ni una menos" antes del veredicto.

A su vez exigió que no "haya gente inocente presa" dando a entender su supuesta inocencia en el asesinato de las adolescente de 16 años en Lomas de Zamora.

El veredicto será dado a conocer el próximo 16 de mayo a las 12, por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 7 a cargo de los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo.

En la lectura de alegatos, la fiscal Marisa Monti pidió que Marcelo Villalba sea condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio y que Bazán quede absuelto.

"En primer lugar, lamento lo que le haya pasado a Anahí, lamento lo que le pasó a la familia, han perdido a su hija. Yo lamento de verdad lo que le pasó", expresó Bazán.

En sus "últimas palabras" el acusado también manifestó no conocer a Villalba ni que su vivienda haya sido la escena del crimen: "En mi casa no estuvo Anahí, no conozco a Villalba, no conozco a los compañeros de ella".

"Lo único que pedimos todos es justicia y que se investigue lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga. No solamente 'ni una menos', sino que tampoco haya gente inocente presa por delitos que lo acusan y no cometió", finalizó.

Cuando los jueces le informaron a Villalba su posibilidad de hablar frente al Tribunal el imputado rechazó el beneficio y solo solicitó volver a la cárcel: "No, nada. Yo quería pedirles si me pueden reintegrar a la Unidad 34".

La Unidad 34 se trata la cárcel especializada en pacientes psiquiátricos ubicada en Melchor Romero.

Antes de que den por finalizada la audiencia, el abogado Guillermo Bernard Krizan –representante de la familia de Anahí– le pidió a los jueces si la madre de la joven asesinada, Silvia Pérez Vilor, podía hablar.

"Lo que quiero decir es que desde el corazón me sentí muy poco representada, o nada representada por el Estado en este juicio", declaró Vilor en referencia a los solicitado por la fiscal Monti.

"Toda la prueba está en la causa. Lo que le pido a los señores jueces es que no valoren la interpretación de la prueba, sino que vayan al informe y lo lean y vean que tantas cosas juntas en una casa, no puede ser que indiquen que una persona no estuvo allí", expuso.

Para concluir expresó: "Yo estoy de acuerdo con el TOC 7 anterior y pido la pena perpetua para el señor Bazán y para el señor Villalba. Nada más, muchas gracias". (NA)