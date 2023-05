Maxi Trusso atacó nuevamente a Lali: “Es el máximo exponente de la grasada”

Después de las duras críticas que realizó contra Lali Esposito, en las que expresó que "su música no es buena", Maxi Trusso fue entrevistado por Intrusos y nuevamente apuntó contra la cantante, diferenciandola de otros artistas consagrados del rock nacional.

Cuando fue consultado sobre si consideraba que la música de antes era más de su agrado que la de ahora, Trusso aprovechó para apuntar contra Lali y Tini. “La música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto”, explicó.

“Estos flacos van a la guita directamente. Va a volver la música. Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz; Tini, una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Perdón, si lo ve Cerati diría lo mismo”, añadió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Son artistas del mundo moderno. Son influencers pero no son rockers. El rock and roll no está ahí, el rock and roll es otra cosa. Es chocar con la desgracia y estas no chocaron con la desgracia. No está la música ahí. El chico de Miranda me parece divino pero no entiendo cómo hizo ese compromiso. Él sabe lo que es el rock y eso no es rock”, continuó, en referencia a las colaboraciones que Ale Sergi y Juliana Gattas hicieron para su último disco, Hotel Miranda!.

Trusso aseguró que no es culpa de las chicas porque son divinas pero luego, apuntó nuevamente a Espósito: “Lali es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whisky y hagamos rock and roll, Lali en serio”.

“Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”, cerró Maxi Truso.