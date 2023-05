Lliteras: "¿De qué institucionalidad recuperada me hablan en Bahía?"

El dirigente del Frente Renovador y exfuncionario municipal, Fabián Lliteras, aseguró que Bahía Blanca no es una ciudad antiperonista y que el justicialismo tiene los mejores candidatos a intendente para la elección que se aproxima.

"Ganamos en 2003 con Lopes, en 2007 con Breitenstein y en 2011 con Gustavo Bevilacqua. Después ocurrieron una serie de hechos como la destitución de Lopes, la ida de Breintenstein y la no postulación de Bevilacqua en 2015, y creo que algo hemos hecho para que la ciudad no nos elija", aseguró a modo de autocrítica en el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

Al mismo tiempo se mostró molesto por la falta de defensa de esas gestiones municipales y dijo que es algo que "digo puertas adentro del peronismo y ese es mi enojo con algunos dirigentes actuales".

"Yo defiendo los proyectos, esos que estábamos convencidos que se podían realizar y se realizaron como la autovía Juan Pablo II, la nueva terminal de ómnibus, el aeropuerto y muchísimas obras que se concretaron durante la gestiones de Breitenstein y Lopes", sostuvo.

Al mismo tiempo respondió que cuando desde el Municipio se dice que se recuperó la institucionalidad en los últimos 8 años de la gestión de Héctor Gay le resulta una frase hecha. "¿De qué institucionalidad recuperada me hablan en Bahía? No van al Concejo Deliberante a rendir cuentas cuando se los convoca y no le contestan a la gente. Fíjense lo que ocurrió con el cierre del Mercado Municipal o con la entrega de dos líneas de colectivo que funcionaban para Sapem y las regalaron a un privado", opinó.

"Creo que tenemos muy buenos candidatos para la elección que viene, para que la ciudad recupere lo perdido, como Federico Susbielles, Marcelo Feliú y Sebastián Mas. Y yo también me subiría a esa competencia porque me gusta participar de un proceso donde el camino es buscar soluciones para los vecinos", relató.

Lliteras agregó que considera que Sergio Massa es el mejor candidato del Frente de Todos para competir por la Casa Rosada.