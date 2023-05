El padre de Messi desmintió los rumores y aclaró los tantos

Desmintiendo el fuerte trascendido conocido en las últimas horas, de supuestas vinculaciones con el fútbol de Arabia Saudita, Jorge Messi, padre del astro argentino, salió a desmentir los rumores y aclarar la situación real de su hijo.

Medios españoles afirmaron en la víspera que Messi, quien no renovará su vínculo con el club parisino al término de su contrato, emigrará al Al Hilal, dirigido técnicamente por el argentino Ramón Díaz y clásico rival de Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el propio Jorge Messi recogió el guante y desmintió ello, asegurando que La Pulga, ya de regreso a los entrenamientos tras levantarse la sanción por parte de su club, no entablará conversaciones hasta no finalizar la temporada.

El comunicado:

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie, ni verbal, ni firmado, ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada”.

“Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’”.