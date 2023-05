Una mujer pide ayuda para hallar a un conductor que la chocó y escapó

Gabriela Fragolini se está recuperando de las lesiones sufridas a fines del mes pasado en un sector de Villa Soldati, cuando el conductor de una camioneta embistió su bicicleta y escapó del lugar.

Como consecuencia del choque sufrió una fractura en su brazo izquierdo, además de golpes en la cabeza y el rostro.

La mujer aguarda poder regresar a su trabajo, pero también espera que haya justicia y puedan identificar a la persona que guiaba el vehículo que la impactó.

Por esa razón, más allá de que se aguarda el relevamiento de cámaras de seguridad, la víctima pide ayuda y solicita la presentación de testigos del incidente vial.

“Esto ocurrió el pasado 21 de abril, poco después de las 7, cuando estaba yendo a mi trabajo. Me movilizaba por Chacabuco en mi bicicleta y la camioneta transitaba por Parera. Venía un auto delante mío, que pasó la esquina y yo seguí atrás, porque tenía paso. Cuando miro hacia la izquierda tenía la camioneta encima. Intenté hacer un giro como para evitar el impacto, pero fue imposible”, comentó Gabriela a La Nueva.

“Me agarró la rueda delantera de la bicicleta. Me quebré el brazo, tuve golpes y me dejó tirada”, siguió diciendo.

Fragolini describió que mientras estaba tendida en el suelo pudo advertir que el vehículo que la embistió “bajó un poco la velocidad y luego aceleró para irse. Jamás se detuvo”.

Se sabe que fue una camioneta Volkswagen Amarok, de color blanco y con vidrios polarizados.

Asistencia

“Un hombre me ayudó y me hablaba. Me dijo que intentó seguirla, pero prefirió quedarse a asistirme. También paró una mujer que iba a llevar a sus hijos a la escuela y me colocó una manta para que no tuviera frío”.

También sostuvo que lo sucedido podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

“Este individuo hizo abandono de persona. Tranquilamente me podría haber matado”.

De la misma forma, admitió que es difícil entender que una persona pueda tener una actitud de este tipo.

“No sé si es un ser humano. No sé cómo calificar un acto tan bajo. Me dejó tirada, con frío y mucho dolor. Un accidente le puede pasar a cualquiera, pero tenés que quedarte, hacerte cargo e intentar ayudar”.

“Ni a un animal se le hace una cosa así”, concluyó la ciclista.

Heridas y perjuicio

Tiempos. Gabriela trabaja en el rubro gastronómico y lo sucedido le impide poder realizar su actividad. “Estoy acompañada y con la cobertura de la ART, pero la verdad es que no tengo precisiones respecto del tiempo de recuperación. Tengo que ir al médico, hacer estudios y después rehabilitación”.

Costos. “Todo lo sucedido me genera muchos problemas. Encima, como consecuencia del choque, se me rompió toda la bicicleta y también el teléfono celular”, detalló.

Filmaciones. “Mi marido estuvo recorriendo y a algunos metros hay una cámara de una distribuidora. También hay otras dos de comercios. Esperemos que la Policía o la Fiscalía las consigan y puedan encontrar algo para identificar el vehículo”, siguió diciendo Fragolini.

Testigos. Aquellas personas que puedan aportar información a la investigación del siniestro vial pueden comunicarse o presentarse en la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262. También comunicarse a través del teléfono (0291) 4820826.