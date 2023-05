Palihue cumplió un viejo anhelo y sigue creciendo: ¡Se hizo la luz!

Con un sencillo pero emotivo acto, Palihue Rugby y Hockey Club inauguró el pasado viernes las flamantes luces LED colocadas en la cancha de hockey, como concreción de un viejo anhelo y un paso más en el buen presente que atraviesa la disciplina en la institución.

"Fue una ceremonia de inauguración muy emotiva. Algo sencillo pero buscamos celebrar en comunidad el resultado de tantos años de trabajo", reconoció Catalina Quinteros Álamo, entrenadora de la Primera de Damas y parte de la comisión directiva de la institución

De dicho acto formaron parte las jugadoras y jugadoras del club y también sus familiares; allegados y colaboradores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Para el club es un avance importantísimo. Desde lo económico, por la inversión que hicimos, hasta el trabajo en equipo que se pudo llevar adelante. Es un proyecto que comenzó a pensarse en 2018. En 2020, a pesar de la pandemia, empezamos a concretarlo primero con la compra de los reflectores LED y luego con las obras en cancha. Tardó pero nunca dejamos de verlo como algo posible y creo que por eso pudimos lograrlo. Tenemos un grupo de padres y dirigentes muy predispuestos siempre a trabajar por el club, y la concreción de esta obra es la evidencia. Desde mi lugar, después de tantos años en el club, es una emoción enorme ver cómo se sigue mejorando y apostando al hockey", señaló Cata.

Palihue fue uno de los pioneros en la colocación de la alfombra de césped sintético en nuestra ciudad, un situación que cambió sustancialmente la historia de la disciplina en nuestra ciudad.

Inaugurada en noviembre de 2013, la del albiverde fue la tercera de Bahía (tras la de El Nacional y Universitario) y la cuarta teniendo en cuenta los clubes de la ABH (sumando la Municipal de Monte Hermoso, estrenada en agosto de 2010).

Al igual que aquel logro histórico, estas luminarias también cambiarán el trabajo diario en el hockey del club.

"En cuanto a los entrenamientos, creo que suma en cuanto a calidad de los mismos. La iluminación anterior era de menor calidad y eso a veces frenaba ciertas actividades que pudieran llevarse a cabo", señaló Catalina.

"Y con los partidos -agregó-, es importante tener la cancha habilitada para jugar de noche, porque siempre algún partido tiene que reprogramarse por distintos motivos, y poder jugarlos en horarios más tarde, nos beneficia. Pensando también a futuro, tener la iluminación adecuada también nos va a permitir poder ser sede en algún torneo regional y recibir clubes de la zona. Pero eso es un proyecto para encarar más adelante", se ilusionó.

En cuanto a lo estrictamente competitivo, en Damas Palihue disputa la Zona Ascenso del Torneo Apertura de la ABH con su línea completa. Además, desde 2021 cuenta con Primera de Caballeros, que también disputa el certamen local.

Además, las mujeres participaron del Campeonato Regional de Clubes "E" en nuestra ciudad, logrando la permanencia y terminando en la sexta colocación.

"Venimos moviendo mucho la disciplina en general. Sumamos categorías que antes no teníamos, estamos apostando mucho a las categorías no competitivas tanto en Damas como en Caballeros. Desde 2021 venimos afrontando un proyecto de reorganización a nivel disciplina, y eso se ve reflejado en el número de jugadoras y jugadores que tenemos en cada categoría. Buscamos sumar gente, pero también afianzar los grupos que ya están, para que se sigan consolidando y así buscar obtener mejores resultados deportivos año a año.

Hoy en día casi todas nuestras categorías pelean puestos para entrar a Playoffs y en años anteriores no nos venía pasando", contó la entrenadora.

Luego de la inauguración, Palihue se dio el gusto de estrenar las luces el sábado por la noche con un triunfo en el encuentro correspondiente a la octava fecha del Apertura.

La Primera del albiverde venció a Sporting por 4 a 0, con goles de Guadalupe López, Manuela Calderoni, Florencia Rey y Teresa Dutari.

"La pudimos estrenar en el partido y la verdad que se ve increíble", reconoció Cata.

Al momento, el club ubicado en Fragata Sarmiento 415 cuenta con una matrícula de casi 200 jugadores y van por más....

"Siempre hay objetivos nuevos. Desde lo más estructural, pensamos siempre en que la disciplina se desarrolle cada vez de forma más ordenada y que se puedan seguir sumando jugadores y jugadoras. Y desde lo deportivo creo que pelear los torneos en todas las categorías es un anhelo de todos los cuerpos técnicos y del club en general. Hay con qué y eso entusiasma...", cerró Catalina.

¡Felicitaciones!