Con la de “palo”, Juan Perotti marcó su quinto gol con la casaca de Olimpo

“¿Cómo fue el gol? Diego Ramírez ejecutó el tiro libre, hubo un despeje y me quedó el rebote para la derecha; la pelota venía alta, por eso traté de darle dirección hacia al arco como pude, sin tanta fuerza para que no se vaya por arriba del travesaño. Entró al ángulo, pero no la quise poner ahí, ja, ja”.

Juan Perotti contó como fue su disparo letal que decretó el empate de Olimpo ante Cipolletti, ayer en el Carminatti, que le permitió al aurinegro mantener el invicto y la vanguardia al cabo de la primera rueda de la Zona 1 del Federal A.

El lateral carhuense llegó a los cinco tantos con la casaca olimpiense. Marcó dos de cabeza, dos con su pierna hábil, la zurda, y uno con la de “palo”, el que le hizo al “Capataz” rionegrino. Todos sus goles fueron de local y colaboraron para éxitos de su equipo.

No convertía desde el 24 de julio del año pasado, en el 3-1 sobre Ferro de Pico. Antes, esa misma temporada, amargó a Círculo Deportivo (3-2) y en 2021 le convirtió a Independiente de Chivilcoy (2-1) y Círculo Deportivo (4-0).

“En las pelotas paradas siempre voy al área, pero últimamente no me estaba quedando ninguna clara para mandar a la red”, sostuvo Juan, que sobre el choque con Cipo describió: “ellos se plantaron con un 5-4-1, especulando y saliendo de contra, y nos complicaron trabando el partido en el medio. Nos acomodamos en el segundo tiempo, tuvimos oportunidades, pero fue complicado entrarle a un planteo sólido y muy inteligente por parte del rival”.