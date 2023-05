Enzo González habló de Villa Mitre y Altuna, del árbitro de River-Boca

En una semana cargada de éxitos para Villa Mitre, con la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina y el triunfo de ayer frente a Sansinena, el volante Enzo González estuvo en Diario Deportivo, por La Nueva Play, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30.

"Después del segundo tiempo con Olimpo y el partido con Otamendi, liberó la cabeza", señaló.

"El cambio futbolístico viene desde lo anímico", fundamentó.

"Estábamos tranquilos que íbamos a retomar el envión con el que terminamos el año pasado", contó.

También participó Gustavo Altuna, presidente de la Asociación Bahiense de Árbitros, quien se refirió, puntualmente, al polémico arbitraje de Darío Herrera en el superclásico River-Boca.

"Darío es uno de los árbitros que siempre me ha gustado y creo que esta vez erró en el tema de la conducción, no respondió a las amarillas que había sacado en el primer tiempo; no respondió después de la misma manera. Todos se fijan en el penal, pero en la conducción tuvo que haber tenido dos o tres expulsiones claras antes del penal", interpretó.

Mirá el programa completo, que incluye también una nota al DT del seleccionado bahiense de hockey, antes de partir hacia Tucumán: