La respuesta de Moria Casán en su cruce con Mauro Icardi

La guerra entre Moria Casán y el futbolista Mauro Icardi, que comenzó hace unos días, sumó un nuevo capítulo en las redes sociales este fin de semana.

La historia comenzó con picantes y provocadoras declaraciones de La One sobre el rosarino y su matrimonio con Wanda Nara. Había dado a entender que el delantero le era infiel a su esposa, por lo que el deportista le respondió con dureza.

Icardi se mostró molesto por haberlo involucrado con la China Suárez y le apuntó haciendo referencia a su detención en Paraguay años atrás. A pesar de que terminó el mensaje afirmando que era para él la discusión era un “cuento terminado”, la actriz fue en busca de más.

La respuesta de Casán fue dura: "Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento”, comenzó.

Y siguió: “Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismos obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático, con cannabis que te mareó. PD1: No soy Blanquita, soy Negrita del conurbano y el agujero paraguayo al que te referís fue un receptáculo para arrojar bijouterie berreta. PD2: Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpíada de imbéciles. Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés ni un poquito más. Por lo tanto, te advierto que: colorín colorado, para mí, ¡este cuentito recién ha comenzado!”. (Con información de Clarín)