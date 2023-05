El ataque de furia de la dama del TN contra el auto de un rival

Las revoluciones estuvieron al límite ayer durante y al finalizar la final de la Clase 3 del Turismo Nacional disputada en Concordia (Entre Ríos), sede de la cuarta fecha del campeonato argentino 2023.

No solo por la velocidad alcanzada por los autos, sino por las múltiples alternativas, entre toques y polémicas, ocurridas en pista, como la que definió la competencia en favor del santafesino Ever Franetovich (Focus).

Pero algo fuera de lo común ocurrió promediando la prueba final, cuando los flashes captaron a Ianina Zanazzi, la dama de la categoría, con un brote de furia golpeando a patadas el Toyota Corolla de su colega Mauricio Geymonat.

¿Qué pasó previamente? Zanazzi concretó una buena maniobra de superación sobre el uruguayo, pero una mala maniobra de éste terminó con la experimentada volante argentina contra el muro y ambos vehículos fuera de competencia.

"Lo supero, le gano la posición y lo que me da bronca es cuando no saben perder. A mí cuando me toca estar atrás me la banco y veo cómo mejorar, pero no le jodo la carrera a nadie. Por eso me duele cuando no saben perder", contó la dama.

"El auto quedó destruido después de semejante golpe contra el paredón, hasta se prendió fuego, y todo porque un tipo no se banca que perdió la posición. Fui a hablarle y me respondió una estupidez”, agregó Zanazzi.

Cuestión, al término de la carrera, los comisarios no sancionaron al piloto uruguayo por el encontronazo con Ianina.