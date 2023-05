Turismo en el dique Paso de las Piedras: Tornquist y Pringles, a favor de poner en valor la hostería

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Referentes de los municipios de Tornquist y Coronel Pringles se mostraron plenamente a favor de la iniciativa de poner en valor la hostería del dique Paso de las Piedras y habilitar nuevos lugares de esparcimiento turístico en torno al espejo de agua, impulsada por el diputado provincial Emiliano Balbín (Juntos).

El proyecto del legislador estipula habilitar para la pesca deportiva y otras actividades turísticas los denominados sectores 17 y 18 del embalse, aledaños al edificio de la hostería, que se encuentra en estado ruinoso.

“La habilitación de dichos sectores además permitiría concesionar nuevamente la hostería, generando de esta forma una presencia constante que ordenará el lugar, brindará servicios de forma controlada y sumará un atractivo más a la comarca turística de Sierra de la Ventana”, explicó Balbín.

Actualmente los sitios habilitados para el turismo son los 1, 2, 21 y 22, cercanos a la desembocadura del río Sauce Grande. El resto se encuentra cerrado por la Autoridad del Agua, aunque –según hizo notar Balbín- “cientos de personas siguen reuniéndose en dichos sectores sin mayor control”.

El secretario de Turismo de Tornquist, Gustavo Sandobal, se mostró entusiasmado con la idea, aunque aclaró que la discusión no pasa sólo por la inversión a realizar para recuperar la hostería y reimpulsar al dique como un sitio turístico.

“Para nosotros sería muy bueno que se dé algo así, pero ya no depende del ministerio de Ambiente, sino de la Autoridad del Agua, que administra el recurso hídrico”, dijo a La Nueva.

Sandobal recordó que hace años “la Autoridad del Agua había dispuesto que el dique tuviera entre sus objetivos promover la recreación y el turismo, pero eso nunca fue ratificado por ley”.

“Hoy en día, con esta iniciativa (la del diputado Balbín) y con el respaldo de otros municipios y especialistas de nuestras universidades, hemos presentado una nota solicitando que se revea este punto y que el dique sea considerado como un sitio que pueda ser explotado desde el punto de vista turístico, obviamente en un marco de sustentabilidad ambiental”, enfatizó.

La idea de reabrir la hostería siempre estuvo entre los objetivos del intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, aunque nunca pudo concretarla.

A inicios de 2017 incluso anunció una inversión de un millón de pesos para remodelar el sitio, que ya por entonces lucía abandonado al saqueo, el vandalismo y la falta de mantenimiento.

“Llegaremos a algún entendimiento con la Autoridad del Agua. Es un lugar paradisíaco y nos vamos a preocupar para que no se venga abajo, porque la hostería está en el Partido de Tornquist”, afirmó Bordoni. Ese entendimiento, sin embargo, nunca se logró.

Otro de los intendentes que respaldó la iniciativa de Balbín fue Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles. Según dijo a este diario, está a favor de volver a poner en agenda la discusión sobre el uso con fines turísticos del dique.

“No he leído el proyecto en profundidad, pero a priori la idea marco me parece muy interesante. El dique tiene un potencial enorme desde el punto de vista turístico, pero no tiene nada de infraestructura”, señaló.

“Así que recuperar lo que había, en principio, me parece muy bien”, añadió.

"Turismo anarquizado"

El proyecto del diputado provincial Emiliano Balbín no sólo apunta a la reconstrucción y concesión de la Hostería Dique Paso de las Piedras, sino a promover un acceso controlado a las tierras que hoy ocupa el embalse.

El legislador recordó que el dique fue construido para abastecer de agua a Bahía Blanca y Punta Alta, aunque muy pronto se transformó en un atractivo para turistas y pescadores deportivos.

“El lago de 4.000 hectáreas se encuentra rodeado de sierras y desde sus costas se pueden apreciar los picos serranos más altos de la provincia”, detalló. También se refirió a la buena pesca que ofrece, especialmente de pejerreyes.

Sin embargo –dijo- “en el año 2009 la Autoridad del Agua decidió cerrar sus accesos, incluso eliminar algunos caminos, prohibiendo todo tipo de actividad”.

Pese a la prohibición de ingreso, los pescadores nunca dejaron de visitar el dique y, cuando el clima lo permite, las costas cercanas a la hostería se ven colmadas de familias disfrutando un día de camping.

“Este turismo anarquizado ha logrado el efecto contrario al buscado por ADA. La vandalización sufrida por la hostería y otras construcciones aledañas son muestra de que la supuesta protección del recurso hídrico solo ha llevado abandono y desidia a distintos sectores del lugar”, denunció.

“Nadie duda de la necesidad de cuidar el recurso hídrico, pero el camino de fundamentalismo en las formas y anarquía en los hechos refrendan la necesidad de retomar el camino de legislar para la creación de una reserva natural que, con la injerencia de todos los actores involucrados, puedan crea un plan de manejo para el lugar”, agregó.

“El turismo se ha transformado de forma esperanzadora para la hostería del dique Paso de las Piedras. No solo podría ser un lugar de referencia y servicios para los pescadores o visitantes, también puede transformarse en un punto de excelencia gastronómica o explotar un lugar privilegiado para la realización de encuentros o convenciones sectoriales dado el fácil acceso desde la ruta 51 y estar ubicado a solo 30 minutos del aeropuerto comercial Comandante Espora de Bahía Blanca”, completó.