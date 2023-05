Rafael Obligado, una calle-ruta que necesita soluciones integrales

layout="fixed-height">

Pablo Álvarez

Audionota: Mariano Muñoz

En horas pico, vecinos de 18 barrios de nuestra ciudad se encuentran diariamente con la misma problemática: el caos vehicular que se origina en el tramo Rafael Obligado-Rincón hasta llegar a Indiada, un inconveniente de larguísima data que parece no tener solución.

Los habitantes de 12 de Octubre, Villa Buenos Aires, San Miguel, Palermo, Oasis, Villa Gloria, Polo, Villa Elena, Grunbein, Austral, Taxistas, Portal del Este, Punta Blanca, San Vicente, Espora, Villa Aeropuerto, Barrio Sindical y 17 de Mayo (sector comprendido entre Indiada hasta Portal del Este-Grunbein y desde El Triángulo hasta Espora) no tienen otra alternativa asfaltada para la salida o entrada hacia o desde el centro.

Sumado a que en ese tramo se encuentra el colegio La Asunción y también la planta de producción y distribución de Coca Cola Andina Argentina.

Por ello, a primera hora de la mañana, al mediodía, a media tarde y al atardecer, el tránsito por esa arteria es incesante. Y genera una enormidad de conflictos.

“Todos los que vivimos en la franja que va desde Indiada hasta Grünbein usamos esa calle para entrar o salir de los barrios. No hay otra vía de comunicación en condiciones de utilizar y eso complica todo”, señaló Leonardo Garnica, presidente de la sociedad de fomento Villa Gloria y miembro de la Mesa de Trabajo del sector, que se conformó hace poco menos de un año por representantes de 12 barrios aledaños.

“Cada vez hay más familias en los muchos barrios que se fueron instalando en la zona. La arteria de Rafael Obligado/Rincón hasta la rotonda en Indiada no puede sostener el caudal de vehículos, los camiones y los colectivos que circulan por allí. No hubo accidentes de magnitud de pura casualidad. Da la sensación que están esperando que pase una catástrofe para pensar en soluciones”, añadió Javier Espeleta, de la sociedad de Fomento San Miguel.

“La cantidad de camiones que circulan diariamente hace que sea un peligro cruzar la ruta. Hay un espacio donde no hay dársenas del lado izquierdo por un alambrado que pusieron a dos metros de la ruta, y no te queda banquina para que pare el colectivo, o para el acceso a nuestro barrio”, manifestó Natalia Valderrama, titular de la sociedad de fomento de Grünbein.

“Es una preocupación que ya tiene muchísimos años. Desde 2007 que venimos haciendo gestiones y reclamos. En varias ocasiones las Sociedades de Fomento se acercaron para hacer un reclamo en conjunto, más allá de los pedidos particulares”, dijo María del Carmen González, representante legal del Colegio La Asunción, que tiene una matrícula superior a los 800 alumnos entre todos los niveles.

Los fomentistas piden, entre otras cosas, que se reflote un proyecto para ensanchar esa vía de salida de la ciudad y establecer una doble trocha similar a la que se está concretando en 14 de Julio.

Y también que se tomen algunas medidas urgentes, como modificar los tiempos del semáforo ubicado en la intersección con la calle San José o establecer salidas por otras calles aledañas.

“Por esa calle circulan 3 líneas de colectivos, los camiones de Coca Cola y el ingreso y egreso del colegio La Asunción. Y se habla de que en la ex planta de Nutregal está por instalarse otra empresa transportista. Pedimos alguna solución, al estilo de 14 de Julio, que tiene una problemática similar y se le buscó la vuelta”, informó Espeleta.

“Es un sector de la ciudad que ha crecido muchísimo demográficamente. Yo hace 13 años que vivo en Villa Gloria. Cuando vine, había 400 viviendas. Hoy hay más de 1.200, con la llegada de la Cooperativa de Viviendas del Polo. Y eso pasó en los demás barrios también, porque la gente joven elige terrenos alejados del centro para construir por una cuestión de costos”, añadió Garnica.

“Antes del último censo teníamos 3.000 vecinos pero hoy son muchísimos más, el jardín y la escuela quedaron chicos y se solicitó la construcción de una escuela secundaria. Uno se indigna, escuchamos que hay obras millonarias para otros sectores de la ciudad”, manifestó Natalia Valderrama.

“Tenemos problemas serios en la entrada y la salida del colegio, que coincide con la hora en que la gente va o viene a trabajar. Con todos los barrios nuevos que se hicieron en la zona no se generaron nuevos caminos para descongestionar”, reconoció María del Carmen González.

Los vecinos plantearon que no se termina de definir si es una calle o una ruta, por lo que no se logra determinar fehacientemente la velocidad máxima, o si pueden o no circular camiones.

Y se quejan de que tampoco está demarcada en el centro ni en los andariveles y que, en días de lluvia, hay varios tramos que se inundan.

“En todo el trayecto hay lomos de burro, serruchos, tachas amarillas, sendas peatonales elevadas; todo eso hace que se junte muchísima agua. No hay mantenimiento, es un sector de la ciudad al que no le ponen la misma plata que a la zona norte. Debería ser una calle más ancha para darle más fluidez, y dejar de poner obstáculos para entorpecer el tránsito”, dijo Carolina Fernández, presidenta de la sociedad de fomento del barrio San Miguel.

“El estado en general es bastante malo. El agua se acumula desde el cruce hasta San Miguel y todo el mundo lo sabe. Cuando llueve la tierra que baja se acumula y es un desastre, no hay esquina que no tenga agua”, añadió Natalia Valderrama, de Grünbein.

El semáforo

Otra problemática, según los vecinos, se genera por el semáforo que se instaló en la intersección con la calle San José.

“Los colectivos circulan por la banquina para sortearlo, ya que se hacen colas interminables de autos. Salís una hora antes y llegás tarde igualmente. De San Miguel a la rotonda de Indiada demoró casi 10 minutos. La gente se desvía por alguna calle de los barrios, y para evitarlo los vecinos terminan haciendo sus propios lomos de burro. Es un semáforo que con tantos cortes no agiliza”, opinó Espeleta.

El principal inconveniente es que detiene a los autos durante 1 minuto y 20 segundos y da paso a quienes circulan por esa calle durante apenas 20 segundos.

“Ese semáforo solucionó los problemas del barrio 12 de Octubre para acceder a Rincón, pero agravó la circulación de la gente que viene de los barrios de arriba”, explicó Garnica.

“Obviamente que no estamos pidiendo que lo saquen, sino que se busque la manera de sincronizarlo mejor, para que no haya tantas demoras”, aclaró Espeleta.

Los camiones

Otra de las quejas de los fomentistas es la circulación constante de camiones, que ingresan y egresan de la planta de Coca Cola.

“Camiones hay todos los días, en todo horario. Circulan casi 200 en forma diaria. Y no tienen otra conexión que no sea Rafael Obligado”, señaló Garnica.

“A la hora que entramos a la escuela es la hora donde la gente se va a trabajar a la ciudad, a lo que se suman los camiones. Hemos tenido presencia de la Guardia Urbana en algún momento como sucede en otras escuelas del centro. Lo que pasa es que para cuando llegan a trabajar ya se descongestionó”, agregó María del Carmen González, directiva del colegio La Asunción.

Esgrimen que una posible solución es que se abra una calle que comunique con la Ruta 3, para que los camiones ingresen por allí, sin tener que usar Rafael Obligado.

“Obviamente que son necesarios algunos trabajos de apertura de calles para eso, pero la empresa también podría aportar un poco para descomprimir el tránsito”, dijo Espeleta.

La rotonda

Actualmente se está construyendo una rotonda en Rafael Obligado y El Gualeguay, muy cerca de la embotelladora, aunque los vecinos dudan que pueda traer aparejadas soluciones al caos vehicular actual.

“Creemos que sólo beneficiará a los camiones que tienen que ingresar a la planta. Y que seguramente entorpecerá aún más la poca fluidez que tiene esa arteria”, analizó Espeleta, quien vive hace 15 años en San Miguel.

“Sospechamos que es sólo para beneficiar el acceso de los camiones a la planta, para que puedan girar y no tengan que cruzar la arteria”, se sumó Garnica, de Villa Gloria.

El transporte público

Los fomentistas sugieren que, mejorar el transporte público, también serviría para descomprimir el tránisto.

“La 517 sigue haciendo el mismo recorrido de 1980, cuando llevaba 100 militares a la base. Hoy eso cambió. Hay muchísima gente que la utiliza, pero como casi siempre viene llena y pasa de largo, muchas familias terminan usando el auto o la moto para moverse y no llegar tarde a sus trabajos o para llevar a sus hijos a las escuelas”, informó Garnica.

Por eso, solicitan que se extienda el recorrido de la la línea 514.

“Lo ideal es que siga hasta Grunbein o Portal del Este. La 517 no alcanza, ni siquiera reforzando la frecuencia. Creemos que eso permitiría reducir un poco el uso de vehículos particulares”, agregó Espeleta.

Precisamente, denunciaron que los choferes de la línea 514 giran en U sobre Indiada cuando terminan el recorrido e inician el siguiente.

“No hubo accidentes de magnitud de pura casualidad. La línea 514 tiene su cabecera frente a la Coca Cola y dobla en ‘U’ para arrancar de vuelta el recorrido y nadie interviene”, dijeron.

También hay que tener en cuenta que en Villa Gloria se edificó el Centro de Salud “César Milstein”, que también genera mucha afluencia de gente.

“Sólo la 517 pasa cerca. Por lo que todos vienen en auto por la falta de conexión”, señaló Garnica.

Soluciones

Los vecinos admitieron que el diálogo con el delegado de aquel sector, Pablo Landeiro, es bueno, pero que las soluciones no llegan porque no tiene poder de decisión sobre esas situaciones mencionadas.

“Tenemos diálogo con el delegado Pablo Landeiro, pero son temas en los que no puede intervenir. La respuesta debería llegar de la Secretaría de Infraestructura. A Meneses le pedimos muchísimas reuniones y nunca respondió”, puntualizó Espeleta.

“Landeiro hace lo que puede. Le hemos planteado la problemática, pero no puede hacer demasiado”, agregó Carolina Fernández.

“Siempre que lo citamos, viene. La última vez nos dijo que están por llegar las luces LED, que son muy lindas, pero queremos otra cosa. Esto no es un reclamo de ahora, más allá de Rafael Obligado, si te metés en el barrio hay calles que son intransitables y que no las arreglan porque tienen las máquinas rotas”, añadió Valderrama, de Grünbein.

“Entendemos que las obras son costosas, pero al menos que se realice algún proyecto en etapas. Necesitamos que empiecen a proyectar alguna otra salida, como ha hecho con Necochea, Cambaceres o Spilimbergo, por ejemplo”, cerró Espeleta.

“Otra opción es hacer una doble vía en Rafael Obligado, ensanchándola. Hay un proyecto que hizo la UTN al respecto que nunca prosperó. Por más que se hicieron cosas, ese crecimiento poblacional no estuvo acompañado por obras de infraestructura. Y eso es lo que se ve con lo que sucede en Rafael Obligado, que quedó como única vía de entrada y salida para muchísima gente”, sumó Garnica.

Las respuestas

Desde el municipio esgrimieron que siguen de cerca los pedidos de los vecinos, pero que hay obras de infraestructura que no pueden afrontar en el corto plazo por razones presupuestarias.

“Estamos ocupándonos del tema permanentemente. Por ejemplo, se colocó un semáforo que los vecinos reclamaron por más de 20 años, se están haciendo todas las dársenas de colectivo sobre Rafael Obligado y se comenzó con los trabajos para construir una rotonda a la altura de la Coca Cola”, señalaron desde la comuna.

Y agregaron: “Los agentes de tránsito están yendo casi en forma rutinaria para ordenar la circulación, pero evidentemente no alcanza. Esa calle necesita un tratamiento integral, quizás similar al que se realiza en 14 de Julio, aunque hoy por hoy está fuera de posibilidad por razones presupuestarias”.

Gustavo Trankels, director del distrito 19 de Vialidad Nacional, también fue consultado por esta situación específica y marcó que la calle Rafael Obligado es una avenida urbana, y que por lo tanto no corresponde a jurisdicción de la institución, sino del municipio.

Los problemas en esa calle vienen de larga data e incluso en 2011, el entonces secretario de Obras Públicas, Rubén Valerio, presentó un proyecto de doble vía que incluía bicisendas, aunque el paso del tiempo y la falta de recursos dejaron el tema en la nada.

El ex funcionario explicó en aquel entonces que las reformas contemplaban “la creación de una doble vía con separadores y la instalación de rotondas en los puntos más conflictivos para que oficien como reductores de velocidad y permitan el ingreso a los diferentes barrios de manera ordenada”.

El año pasado el Municipio instaló radares de fotomultas en Rafael Obligado al 4.400 pero por el momento no se encuentran en funcionamiento.