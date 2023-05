La familia de Camila Maitén Arias, quien falleció a principios de marzo pasado como consecuencia de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una agencia de taxis ubicada en Villa Ressia, insiste con que hubo "negligencia" por parte del titular de la empresa, Roberto Debarrenechea (73).



Familiares de la víctima fatal hicieron hincapié además en las precarias condiciones de trabajo existentes al momento del trágico hecho, en las oficinas de la firma Taxi Ya emplazadas en Montevideo al 1.400.



El incidente que el 7 de marzo terminó con la vida de la operadora telefónica, se produjo aparentemente a raíz del escape de la sustancia tóxica de un grupo electrógeno.

Aquella madrugada, el equipo estaba encendido en el interior de las instalaciones, a causa de un corte en el suministro de energía eléctrica que afectaba ese sector de la ciudad.



"Hubo 100 por ciento de negligencia del empleador porque esa noche a mi hija la dejaron sola ahí sin luz, sin ningún tipo de medida de prevención y sin que supiera cómo manejar ese aparato", manifestó Claudio Arias, padre de la joven de 25 años.



"Si le hubieran dicho que eso (en referencia al monóxido), que era tóxico y podía ser mortal, obviamente no habría entrado el generador en la oficina donde estaba trabajando, si es que lo entró ella, porque eso tampoco lo sabemos todavía", agregó.

La causa está a cargo del fiscal Cristian Aguilar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, especializada en la investigación de delitos culposos.

"No le importó"

"No sé si fue homicidio culposo o doloso, pero está claro que (el propietario de la compañía) no tomó las precauciones necesarias para proteger a su empleada, porque no le importó. Así que se juntaron un montón de factores negativos que desencadenaron la muerte de mi hija", continuó diciendo el entrevistado.



Arias criticó con dureza a Debarrenechea porque consideró que intentó "encubrir" la supuesta "precarización" en la que se desempeñaban sus empleados, al menos hasta antes de este lamentable desenlace.



Es que después del suceso, el responsable del servicio de traslado de pasajeros, al parecer, hizo el inmueble "casi todo a nuevo", según dijo el informante.



"Trataron de encubrir todo", reafirmó el padre de Camila a dos meses de lo ocurrido.



Hacía pocos meses que Camila trabajaba en esta actividad y muy poco tiempo que estaba fija en el turno noche.

Visa para USA



A fines de marzo la chica tenía programado viajar a Buenos Aires para tramitar su visa, con la idea de regresar a Estados Unidos porque "allá estaba bien", de acuerdo con el testimonio de su papá.



"Acá estaba estudiando Ingeniería Química, pero abandonó cuando iba a empezar el tercer año de la carrera", recordó Claudio.



Paralelamente a la materia penal, el grupo familiar de Camila presentó una demanda civil contra Debarrenechea.



Y en caso de que la Justicia falle a su favor, los demandantes donarían el dinero percibido al grupo de scouts que integraba la joven.



"Si mi señora y mi hijo tomaron esa decisión, no voy a tener problema en eventualmente hacerlo. No quiero dinero porque no hay plata que me devuelva a mi hija", finalizó el hombre.

"Quiso 'ensuciar la cancha'"

Gerardo Arias, tío de la víctima, coincidió con su hermano en cuanto a la imprudencia con la que se habría manejado Debarrenechea previo al incidente.

"El tipo quiso 'ensuciar la cancha' porque dijo que Camila había llevado el generador adentro (de la agencia), pero exempleados de la empresa me confirmaron que él (por Debarrenechea) daba la orden de que siempre dejaran el grupo electrógeno en el interior del inmueble, porque decía que afuera se iba a estropear", precisó el familiar de Camila.

Personal de Defensa Civil que actuó en la escena del hecho declaró que "es imposible" que la joven haya podido trasladar el aparato por su excesivo peso, de acuerdo con los dichos del vocero.

"Aparte, en el piso de la oficina había manchas de tierra alrededor de las ruedas del equipo, lo que significa que hacía tiempo que lo habían puesto adentro de la oficina", añadió.

"Por la edad que tiene ni siquiera va a ir preso, por eso pretendemos que reciba una condena social", concluyó Arias.

Nuevo peritaje



Estudio. Una fuente allegada a la investigación confirmó que se realizará un nuevo peritaje al generador eléctrico incautado en la escena del hecho, porque durante la primera prueba los peritos supuestamente no pudieron encender el artefacto por la falta de su llave.



Gases. Sin embargo, los especialistas aseguraron que, aunque el estado de conservación del equipo secuestrado sea "óptimo" y funcione a la perfección, en un "recinto cerrado" el grupo electrógeno "va a emitir gases porque tiene un caño de escape".



Incidencia. "No va a tener incidencia en el resultado si el generador funcionaba mejor o peor. Pero si además andaba mal, los deberes de cuidado del dueño de la empresa se ven aun un poquito más comprometidos", analizó la fuente.

Teléfonos y cámaras. "La investigación va rápido y hay elementos (probatorios) interesantes. También se dispusieron pericias a los celulares laboral y personal de Camila y a un DVR (registro de las cámaras de seguridad), que aparentemente grabó los movimientos de Camila esa madrugada", señaló el entrevistado.



Calificación. "Si bien la familia de Camila (particular damnificada) le da otro enfoque al hecho, en este caso el fiscal Aguilar hace su trabajo", sostuvo. A criterio del informante, el episodio mortal se encuadra jurídicamente como "homicidio culposo", pero -dijo- "hay que acreditar algunos elementos para imputar al dueño.