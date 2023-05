En medio de la tensión, Larreta se mostró con Lousteau y Vidal

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, compartió hoy un encuentro con vecinos de la Ciudad junto al precandidato radical a sucederlo en el cargo, el senador Martín Lousteau.

Previamente, Larreta había subido a sus redes sociales una fotografía desayunando junto a la diputada nacional María Eugenia Vidal, luego de que la exgobernadora bonaerense anunció días atrás que no competirá en la carrera presidencial.

"Café con tostadas para un nuevo desayuno de trabajo entre amigos. Buen sábado!", publicó en su cuenta de Twitter el dirigente, acompañando el posteo con una sugerente fotografía en la que ambos posaron sonrientes.

Si bien Vidal se bajó de la competencia nacional con el objetivo de descomprimir la interna del Pro, hasta el momento no indicó cuál será su futuro político, por lo que comenzaron las especulaciones respecto de la posibilidad de que la diputada nacional quisiera sumarse a la competencia porteña.

Tras el desayuno con la dirigente de Juntos por el Cambio, Larreta se mostró con Martín Lousteau en los barrios porteños de Palermo y Coghlan. En la esquina de Humboldt y Olazábal, Larreta y Lousteau conversaron con un grupo de personas en una pizzería, junto al presidente de la Comuna 12, Gabriel Borges.

"Me plantearon cuestiones desesperantes. Escuché a vecinos que no pudieron pagar el alquiler a fin de mes, vecinos que van al supermercado y no saben si van a poder llenar el changuito para darles de comer a sus hijos. Es todo durísimo", apuntó Larreta.

En un comunicado, el jefe de Gobierno de la Ciudad precisó: "La realidad que vivimos con un 40 % de pobreza lleva a que la gente revuelva la basura para poder comer. Y eso hay que erradicarlo de manera urgente".

Por su parte, Lousteau destacó: "Con Horacio trabajamos juntos para que la transformación que hizo la Ciudad en los últimos 15 años tenga continuidad y también pueda seguir mejorando y avanzando en todo lo que falta".

"Estoy convencido de que podemos aportar nuevas ideas y soluciones a problemas que no se han resuelto aún, como el orden en espacio público, piquetes, mejor acceso a la salud, vacantes en escuelas, congestión del tránsito y sumar innovación en un proyecto de largo plazo que imagine la Buenos Aires de los próximos años", completó. (NA)