Karina Fassi: nadar, vivir y una caída de la bici que despertó la curiosidad de la ciencia

“La natación en aguas abiertas no sólo me deja emociones que no olvidaré nunca, porque voy nadando y siento que el corazón se me sale del cuerpo, sino que me da nuevos amigos. Disfruto de una vida muy plena, llena de logros y feliz”, contó la nadadora Karina Fassi.

Esta bahiense compartió ayer su experiencia deportiva y de vida con el panel de “El Diario Deportivo”, que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play, de 13.30 a 14.30.

Fassi habló de la delicada lesión de médula ósea que le ocasionó numerosos inconvenientes, pero a partir de la cual surgió su pasión por la natación.

“Al poco tiempo comencé a dejar de llamarlo rehabilitación para referirme a la pileta como entrenamiento. Así empecé a practicar un deporte que me abrió puertas al mundo. Yo abrazo al agua y el agua me abraza a mí”, afirmó.

“Hoy intento dejar un mensaje a otras personas que no la estén pasando bien. Se puede salir adelante. Yo lo encontré a partir de este deporte y de mis sueños”, agregó Karina en otro momento de la charla.

Habló de los lugares donde comenzó a nadar, los riesgos y también se refirió al proyecto que lleva a cabo, de difundir su historia como ejemplo de superación.

“Agregué un nuevo deporte: ciclismo. Me permitió fortalecer las piernas”, contó en otro pasaje de la charla, previo a revelar una situación fortuita, relacionada con su salud, que la llenó de sorpresa y que mereció un llamado de la clínica donde se operó por primera vez.

Mirá la entrevista completa: