Canelo vuelve a su cuna natal y asume una nueva defensa de título mundial

El vigente tetracampeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez defenderá este sábado sus coronas de peso supermediano frente al británico John Ryder en su ciudad natal, Guadalajara, donde regresará al boxeo después de una operación en la muñeca izquierda en octubre del año pasado.

El combate, número 63 de la carrera profesional del púgil azteca, se realizará a 12 rounds ante unas 56.000 personas en el estadio Akron del club Chivas y será transmitido para Argentina por la señal ESPN y la plataforma Star+.

Canelo, de 34 años, regresa a su país tras más de una década en busca de su 40º nocaut y con la esperanza de concretar una revancha con el ruso Dmitrii Bivol, quien le propinó la segunda derrota de su historial hace un año, en la categoría mediopesado, con fallo unánime.

El mexicano no se presenta en su tierra desde el 26 de noviembre de 2011 cuando le ganó por KOT en el quinto round al puertorriqueño Kermit Cintron en el Monumental Plaza de los Toros de la Ciudad de México.

Los promotores eligieron que "Canelo" (58-2-2, 39 KOs.) retorne al país azteca para darle un nuevo impulso a su curso boxístico. Después de caer ante Bivol, le ganó por decisión al kazajo Gennadiy Golovkin, en septiembre de 2022, y al mes siguiente se sometió a una cirugía por una vieja lesión.

"Me siento muy feliz de volver porque después de mi operación no estaba seguro de cuándo volvería. Hacerlo en Jalisco, de donde soy, me hace especialmente feliz. Siempre me preparo para noquear y es lo que buscaré el sábado. Ryder es un boxeador muy competitivo", aseguró "Canelo".

El británico, de 34 años, campeón interino supermediano OMB, posee un récord de 32 victorias (18 por nocaut) y 5 derrotas, dos de ellas en sus últimos diez enfrentamientos desde abril de 2017.

"The Gorilla", vencedor de su compatriota Zach Parker en su anterior presentación, el 22 de noviembre pasado, intentará adueñarse de los títulos del Federación, la Organización, el Consejo y la Asociación, la cuatro entidades más importantes del deporte de los puños.

“Sé que (el ambiente) va a ser hostil, pero estoy preparado para ello. Creo que, para pelear con un campeón, debes ir a su patio trasero y tomar todos sus títulos. Eso es lo que estoy haciendo. La mayoría de los boxeadores han ido a Las Vegas o Texas para pelear con él, pero yo estoy aquí, en Guadalajara”, desafió Ryder.

Este viernes, en el Teatro Degollado, se realizó el pesaje de la pelea de las 168 libras (76 kilogramos). “Canelo” marcó 166.6 libras en la báscula y su rival clavó la flecha indicadora en 167.9.

En el combate de semifondo, el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Julio César “Rey” Martínez (19-2, 14 KOs.), defenderá su corona ante el panameño Ronal “Gallito” Batista (15-2-0, 9 KOs.).