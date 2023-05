Cuatro grandes propuestas teatrales se podrán disfrutar este fin de semana

Diversas propuestas teatrales de primer nivel se podrán disfrutar este fin de semana en Bahía Blanca.

"Wali Iturriaga en: La Jenny Tour 2023"

El espectáculo tendrá lugar hoy viernes 5 de mayo a las 21.30 horas, en el Teatro Don Bosco. Además, se realizará una segunda función a las 23.30.

La entrada puede retirarse en la boletería del teatro o ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 3.000 por persona.

"Holter. No sólo es el corazón"

La obra será mañana sábado 6 de mayo a las 21 horas, en el Gran Plaza Teatro.

"Holter" fue escrita por Martín Seefeld, Sol Levinton y Sebastián Meschengieser. Es dirigida por Daniel Fernández y protagonizada por Martín Seefeld. Cuenta con las actuaciones de Luly Drozdek y Gastón Torello.

Sinopsis: "Es una obra que nos invita a transitar y reflexionar sobre la vida con humor y profundidad a través de monólogos, música y baile, dándonos una oportunidad para poner en escena los temas que nos aceleran el corazón: la convivencia, los hijos, los logros, las frustraciones y también los miedos".

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 4.000 por persona.

"El show de Nachito Saralegui"

El espectáculo se llevará a cabo mañana sábado 6 de mayo a las 21 horas, en el Teatro Don Bosco.

La entrada puede obtenerse ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 3.000 por persona.

"Merlina. Con sus amigos"

La obra tendrá lugar este domingo 7 de mayo a las 17 horas, en el Teatro Don Bosco.

Sinopsis: "Merlina, la famosa hija de Homero y Morticia Addams, que en esta obra en vivo, viene a la vida real, a formar parte principal de un show increíble. Ella compartirá junto a su familia y amigos una tarde desopilante y divertida, llena de juegos y música, que también será portadora de un mensaje final de aprendizaje y reflexión para todo el público presente. A prepararse grandes y chicos, porque esta obra consta de mucha interacción, mucho feedback entre el público y los actores, en un formato moderno y actual, muy de moda en el exterior y que ha incorporado esta obra en nuestro medio".

La entrada puede retirarse en la boletería del teatro o ingresando a ticketbahia.com. El valor es de $ 2.000 por persona.

Los niños de hasta 2 años de edad, que no ocupen butaca, no pagan entrada. A partir de 2 años en adelante, abonan entrada, ocupen o no butaca.