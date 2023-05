Víctima dos veces: le robaron la bicicleta y la intentaron estafar

Los robos de bicicletas se multiplicaron en las últimas semanas en distintos puntos de la ciudad, fundamentalmente en las zonas del micro y macrocentro.

Oriana Metz no solo sufrió la sustracción del vehículo que utilizaba para movilizarse, sino que también pretendieron estafarla pidiéndole dinero a cambio de supuestamente devolverle el rodado.

El hecho se produjo en las últimas jornadas, en la zona de avenida Alem al 100, donde la joven trabaja en un local gastronómico.

"Dejé a eso de las 18 la bicicleta atada junto a la de un compañero y como había mucho movimiento no pude salir a verla, por lo que recién descubrí lo que pasó cuando cerramos. No estaba y el candado lo habían dejado tirado al lado. Me largué a llorar, porque es algo que me compré con mucho esfuerzo, para no gastar tanto en remis cuando salgo de trabajar", dijo la víctima.

"Tenía apenas dos semanas y todavía no pagué la primera cuota. Que te la roben en siete minutos es una locura y algo que provoca mucha impotencia", agregó.

Describió que se trata de una bicicleta marca SLP, rodado 29, de color gris y negra, con el asiento en blanco y negro.

"Una cámara grabó toda la secuencia y se pudo ver que eran dos chicos, uno de los cuales ya se movilizaba en una ´bici´. Iban preparados y la hicieron muy bien. En primera instancia se pararon cerca y uno sacó algo de una mochila para cortar el candado. Luego se alejaron unos metros y finalmente uno volvió, la agarró y se fueron", relató Oriana.

La chica manifestó que después también debió soportar un par de intentos de estafa, luego de que publicara la foto de la bicicleta en redes sociales para recuperarla.

"Me llamaron de un número privado y una persona con acentro extranjero me pedía que le deposite 5 mil pesos, para luego mandar supuestamente a su esposa a devolvérmela y retirar otra parte de plata en efectivo. A la madrugada recibí otro mensaje similar. Son estafadores que juegan con la angustia de las personas a las que nos pasó una cosa así".

Finalmente se refirió a la cantidad de hechos que se produjeron en el último tiempo.

"Las bicicletas son caras, entonces las ven nuevas y las roban. Me contactó una chica a la que se la robaron en el centro y también me dijo que la llamaron pidiéndole plata. Se están dedicando a eso y ya son muchos robos".