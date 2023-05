El exjefe de Asesores de la presidencia, Antonio Aracre, cuestionó al Gobierno al plantear que no cuenta con "mecanismos que contemplen la diversidad de pensamientos" de los funcionarios que lo integran. Además cargó contra la portavoz, Gabriela Cerruti, a quien definió como "una persona especial" de carácter "autoritario".

"No hay mecanismos que contemplen cómo dirimir la diversidad de pensamientos, porque en general se ve como conspiración", planteó el exCEO de Syngenta, quien debió dar un paso al costado a mitad de abril, luego de los trascendidos que aseguraba que había filtrado a la prensa un paquete de medidas económicas sin el visto bueno del presidente Alberto Fernández ni del ministro de Economía, Sergio Massa.

"No intenté conspirar, sino hacer un aporte, como no lo pude hacer porque me operaban de todos lados y me inventaban cosas decidí irme a mi casa", explicó en diálogo con la990.

Según la versión Aracre, fue la portavoz presidencial la que convenció al mandatario de que su jefe de asesores había brindado un off con periodistas, sin su consentimiento, suceso que hasta el día de hoy niega.

"Gabriela Cerruti y (el secretario general de la Presidencia) Julio Vitobello conforman un entorno muy cercano e influyen mucho sobre las decisiones que el presidente toma", desarrolló el exfuncionario, y agregó: "A mi me costó mucho romper esa pared, no tanto con Julio (Vitobello), pero con Gabriela (Cerruti) tuve discusiones muy fuertes".

Para el empresario, la vocera es "una persona especial" de carácter "autoritario" que responde cuando quiere, y "presupone que la culpa es tuya de las cosas que pasan". "De hecho lo convenció al presidente de que yo había tenido off con el presidente, algo que no pasó", reveló.

Asimismo, planteó: "Es un gobierno que tiene la capacidad de hacer y comunicar mejor, lo que se dificulta mucho es la discusión interna. No le falta buena intención, le sobra, pero no puede discutir internamente para poder avanzar".

El exCEO precisó además que el Gobierno debe poder modificar "la ecuación distributiva", y se mostró a favor de otorgar una suma fija a sectores trabajadores formales por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que hoy se ubica en $ 84.512. Además, insistió en que el Congreso debe tratar el proyecto de Renta Inesperada.

"Si un gobierno progresista no puede modificar la ecuación distributiva para qué vinimos", se preguntó el exjefe de asesores, y continuó: "Si cada mes que pasa tenemos una inflación creciente y con salarios que nunca van a alcanzar los procesos inflaciones, algo no estamos haciendo bien".

A pesar de haber expresado su respeto a todos los integrantes del Gabinete, Aracre lanzó una disipada crítica al ministro de Economía: "Si seguimos pagándole 300 a los vendedores de soja, y le cobramos 200 a los importadores de autos caros, aviones o productos de lujo nos vamos a fundir, porque no hay Banco Central (BCRA) que resista".

"Si queres hacer importaciones de ese tipo, en un contexto donde no hay dólares por la sequía, hacelo por los dólares financieros y no importa que afecte la inflación, porque esa inflación de los autos, aviones o helicópteros, no es la que nos preocupa de los alimentos y la canasta", propuso.

En la misma línea, reveló que tuvo intenciones de reunirse con Massa, y que ante los impedimentos, lo hizo con su equipo económico, con quienes compartió sus propuestas, y luego le planteó al presidente poder conformar una mesa ampliada con Massa y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, para determinar las prioridades a solucionar.

"Lo mandé por escrito, el lunes almorzamos con el presidente, y me pidió que profundice en aspectos con (Marco) Lavagna y (Matías) Kulfas, y a la noche, hubo un comentario de un periodista en su editorial que generó mucho ruido el martes, y una demora muy grande por parte del Banco Central en modificar la tasa de interés como para que la subida del dólar fuera a la baja", explicó respecto a la jornada que desembocó en su salida.

Por último, Aracre pidió otorgar herramientas a los sectores vulnerables para combatir el aumento de precios en los alimentos, y rechazó el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil. "Hay que buscar alternativas, y no conformarse con que la realidad transcurra como es, sobre todo porque la gente más vulnerable no tiene las herramientas", concluyó. (NA)