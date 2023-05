“Si es por mí, que Independiente se vaya a la B", sentenció un ex Racing

El mediocampista argentino Carlos Alcaraz, quien tras su paso por Racing se desempeña en Southampton de la Premier League de Inglaterra, se sinceró: "Si es por mí, que Independiente se vaya a la B".

El juvenil que surgió de las Inferiores de la Academia, club en el que debutó en 2020 y completó 83 partidos, se refirió al presente del eterno rival de Avellaneda.

“No voy a mentir. Si es por mí, que Independiente se vaya a la B. No es un problema mío y la verdad no me molestaría que se vayan. Sus deudas o sus problemas no es algo que me incumban".

A su vez, elogió al entrenador Fernando Gago, con quien se asentó en la Primera de Racing antes de dar el salto a Europa: "A Gago le agradecería por lo que me enseñó y por el trato que siempre tuvo conmigo. Le diría que siga yendo a entrenar con la misma intensidad como lo hizo desde el primer día".

Además, resaltó la jerarquía de los jugadores que tiene, pese a que en el torneo local sumó un punto de los últimos 15: "Racing tiene un plantel muy bueno. Con las bajas se hace difícil, aunque llegaron muy buenos refuerzos. Veo los partidos y la identidad siempre es la misma. No creo que el problema sea los que nos fuimos. Le deseo lo mejor a todos".

"Se extraña bastante Racing. Los partidos, salir del hotel e ir por el Puente Pueyrredón y que estén los hinchas, los bombos en los partidos", agregó y, sobre el futuro de Matías Rojas, una de las figuras de la Academia que tiene contrato hasta mediados de año, puntualizó: "Como hincha, me gustaría que se quede".

Por otra parte, el nacido en La Plata analizó su presente en el Southampton, que se encuentra último en la tabla de posiciones: "Con Gago teníamos un ritmo fuerte, que por ahí no se nota tanto la diferencia, pero lo que más me cuesta es el idioma, no puedo comunicarme bien con mis compañeros".

Finalmente, sobre el cierre de torneo que se le viene al equipo, en el que es titular, remarcó qué siente mientras se preparan para intentar evitar el descenso: "Jugar acá es un sueño muy grande. Hoy estamos en un mal momento, pero tenemos chances de quedarnos en la Premier".