Coronación del Rey Carlos III: quién será el representante argentino en la ceremonia

La ceremonia de coronación del Rey Carlos III del Reino Unido, prevista para este sábado, atraerá miradas desde todas partes del mundo y entre todos los invitados se encontrará un argentino.

Aunque la ocasión no tendrá demasiada repercusión por estas tierras, el Gobierno designó a un representante para asistir a las distintas actividades que realizará la monarquía británica.

Se trata del embajador argentino en Londres, Javier Figueroa, quien representará al país en la fastuosa ceremonia de coronación del Rey Carlos III, según indicaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El monarca concluirá con los pasos formales para hacerse cargo del trono tras la muerte de su madre, la longeva Isabel II, que estuvo al frente de la Casa Real británica desde 1952 luego del deceso del Rey Jorge VI.

El diplomático argentino ya había sido el encargado de representar al país en el funeral de Isabel II el año pasado.

En aquella ocasión, la esposa de Figueroa, Alessandra Viggiano Marra, había sido protagonista de un momento que se hizo viral y tuvo amplia repercusión.

La mujer, también diplomática, vivió un incómodo episodio cuando intentó saludar a una autoridad británica que oficiaba de recepcionista en la Abadía de Westminster, donde se realizó el funeral de la monarca, y el hombre esquivó su mano: la transmisión oficial del entierro de los restos de la soberana emitida por la BBC registró el momento exacto del inesperado desplante.

Luego de esa situación, Marra explicó que la persona en cuestión estaba a cargo del protocolo de la ceremonia y que, al darse cuenta de la trascendencia del hecho, se comunicó con la Embajada para disculparse y señalar que no lo había hecho adrede.

"Veníamos pasando y todas las personas que venían adelante mío le venían dando la mano. Y le venían dando la mano porque él es el marshall del cuerpo diplomático, que es el equivalente al director de ceremonial, y que nos conoce a todos los diplomáticos y diplomáticas que estamos acreditados en el Reino Unido. Se ve que en el afán de hacer pasar a la gente, no me vio. No lo hizo a propósito y no hay nada detrás", había destacado la esposa del embajador argentino en Londres. (NA)