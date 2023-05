"Perdí cinco finales pero hay cosas más importantes en la vida", reflexionó Mascherano

Javier Mascherano reflexionó hoy sobre su etapa como jugador del seleccionado argentino y el valor que tienen las derrotas en su carrera, algo que relativizó en comparación a "otras cosas más importantes de la vida".

"Después del retiro uno piensa distinto. Como jugador uno piensa que los ataques son personales pero hay que entender que hay de todo. Yo vivo una ciudad chica, todo el mundo me conoce y nunca tuve un encontronazo con nadie", contó Mascherano, quien se prepara para dirigir al seleccionado sub 20 en el Mundial que recibirá Argentina a partir del 20 de mayo.

"Hay gente que utiliza las redes para menospreciar e insultar pero no tiene que ver con el sentimiento genuino de la gente. Yo perdí cinco finales pero hay cosas más importantes en la vida", consideró.

"Mi etapa como jugador pasó y la disfruté mucho. No puedo quedarme con las derrotas porque no maté a nadie", agregó el mediocampista que defendió la "Albiceleste" desde 2003.

Luego del Mundial de Rusia 2018, Mascherano fue uno de los más apuntados de la generación previa a la histórica conquista de la tercera estrella en Qatar.

"Hace rato que dejé de vivir en los extremos. Hoy vivo más relajado y no creo en las conspiraciones. No hay nada personal contra nosotros. En algunos aspectos nos equivocamos y quizás no hemos sabido comunicar ciertas cosas y entramos en alguna guerra con la prensa", precisó.

Luego, el santafesino fue consultado sobre si también no supieron irse "a tiempo" del seleccionado.

"Puede ser, pero cuando estas ahí y te siguen llamando, vas a ir", afirmó.

"Es una lástima porque no se dieron cuenta qué tipo de jugador tuvieron en su equipo. Hace diez años ni el más remoto hincha del París imaginaba tener al mejor de la historia y en vez de disfrutarlo se pasaron dos años criticándolo", opinó Mascherano en diálogo con la radio D Sports.

Respecto de la situación actual de Messi, el exmediocampista del seleccionado argentino agregó que los hinchas del PSG están despechados porque no continuará después del 30 de junio.

"Se van a arrepentir. Creo que tiene que ver con un despecho porque por lo que veo no va a seguir y es un poco eso. No haber disfrutado de Messi es una locura. Cualquier equipo daría cualquier cosa por tenerlo cinco minutos y ellos lo tuvieron dos años sin valorarlo", apuntó.

También analizó que puede haber cierto rencor por lo que pasó en el Mundial de Qatar donde la Argentina venció a Francia en la final pero consideró que "una cosa no tiene que ver con la otra".

"Si algo no se puede criticar de 'Leo' es su profesionalidad. Es una lástima", insistió.

En cuanto al futuro de su excompañero y amigo, Mascherano señaló: "Que haga lo que quiera. Se ganó el derecho a hacer lo que lo haga feliz. Los argentinos no le podemos pedir más, ya sería un injusto. Ojala sea acá porque sería un golazo verlo en vivo todos los fines de semana".