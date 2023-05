La ministra de Mujeres denunció a Baby Etchecopar ante el Enacom

“Hoy no hay libertad en el país”, se descargó el periodista.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, presentó el miércoles una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por las expresiones del periodista Baby Etchecopar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

El escrito que Mazzina entregó al Enacom se fundamentó en las “expresiones discriminatorias y violentas” de Etchecopar contra Kirchner y Moreau difundidas el pasado lunes por el sitio Border Periodismo.

Sus declaraciones fueron también repudiadas por el bloque del Frente de Todos en Diputados, quienes declararon: “Basta de discursos de odio y de violencia machista”.

En aquella entrevista, el periodista rememoró que calificó a la vicepresidenta como “el cáncer de la Argentina” y se justificó: “No imagino cómo representar algo más nocivo para el cuerpo de la República y de la patria que un ser que se pasa 20 años deteriorando al de enfrente”.

Etchecopar arremetió también contra la presidenta de la Cámara de Diputados: “Hoy la hija de Moreau es otro cáncer de Argentina o por lo menos la metástasis de Cristina Kirchner”.

Ante dichas declaraciones, la titular del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad pidió que se “actúe y disponga las medidas pertinentes conforme a las leyes nacionales, convenciones y tratados internacionales” y que tome en consideración las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA para “terminar con la creciente violencia política y de género en Argentina”.

En el documento, resaltó además que este tipo de mensajes refuerzan patrones socioculturales “alejados del esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia por motivos de género y la discriminación”, a la vez que contribuyen a “legitimar otros tipos y modalidades de la violencia machista”.

Mazzina acompañó la acción legal con un posteo en Twitter: “La violencia hacia las mujeres y disidencias que hacemos política va contra todo avance de derechos humanos, igualdad y justicia social. Una vez más, llamo a la dirigencia política y a la sociedad a frenar estos ataques”.

Por su parte, en su editorial titulada "Libertad de Expresión", el periodista de A24 dijo anoche: “Lo que tienen que hacer los políticos es contestar, no explicarnos cómo hacer radio o televisión”. Y continuó: “Si no les gusta lo que digo, están los tribunales. Y si no, los dedos para que se corten las uñas con los dientes”.

En su descargo, Etchecopar expresó: “Lo que tienen que hacer los políticos es primero no hacer cag… para que nosotros no tengamos nada que contar. Y segundo tratarnos con respeto porque ustedes se van y nosotros quedamos. Realmente, a mí nadie me manda a callar y menos ustedes pelo…”.

Para el periodista, “hoy no hay libertad en el país”. “Parece que fuimos a tomar agua y no las olvidamos en una piedra”, aseveró.

A continuación, resaltó que “la censura volvió al tapete” ya que “existen los comité de la palabra, de los medios, el que te vigila, el que te pega carpetazos, hay otro que te escucha y alguno que te silencia”. “Vos ves a los periodistas de hoy que van hasta ahí. Se juegan un poquito y no se tiran”, resaltó.

La postura emitida desde la Cámara Baja fue compartida en cuentas de Twitter de distintos actores de la coalición oficialista.

“La metáfora del 'cáncer' y la 'metástasis' fue usada por ideólogos y ejecutores del terrorismo de Estado. Hoy sale de la boca de comunicadores, apuntando contra dos de las máximas autoridades institucionales del país. A 40 años de democracia, esto es inadmisible”, consideró el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. (Con información de La Nación)