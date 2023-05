Gómez Alcorta lanzó su precandidatura a jefa de Gobierno porteña

La exministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, lanzó ayer su precandidatura a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro del Frente de Todos.

La abogada y militante feminista hizo su presentación en el Espacio IFT de la Capital Federal junto a referentes sindicales y de agrupaciones políticas que sostienen su postulación. Estuvieron el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; el secretario general de AGTSyP (Metrodelegados), Roberto Pianelli; el titular de SIPREBA (Prensa), Agustín Lecchi; la presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Los Piletones, Mónica Ruejas, y Rafael Klejzer, ambos del Movimiento Popular La Dignidad; Zaida Chmaruk del Partido Comunista, y otros referentes gremiales, estudiantiles y políticos de la agrupación “Movemos”.

En este marco, la exfuncionaria del Gobierno de Alberto Fernández reivindicó la "política que se hace desde la empatía y la humildad". "Se puede pensar una Ciudad que también ayude a un cambio en la sociedad", manifestó resaltando que "sueña" con "una sociedad de construcción de empleo genuino, con mejores hospitales y escuelas".

"Hay que pensar en el mundo que queremos vivir y pensar en el mundo para los próximos 50 y 60 años. Es necesario pensar en ese mundo y que a la vez sea uno para la mayoría", planteó.

En su discurso de lanzamiento de campaña, Gómez Alcorta adelantó que su espacio busca luchar por "un mundo más justo, en donde los pibes no pasen más hambre, con mayor calidad de vida, con alimentos de calidad, donde queremos trabajar menos horas, con espacios verdes y con un sistema de cuidados de calidad para las niñeces y las vejeces y con un buen de sistema de transporte con subtes sin asbesto", agregó en relación al conflicto sindical de los Metrodelegados.

La exministra de Mujeres presentó su precandidatura el mismo día que se confirmó que Jorge Macri será el único postulante del Pro en las PASO de Juntos por el Cambio. En este marco, aprovechó la oportunidad para criticar al primo del exmandatario: "En 16 años el Pro empeoró el nivel de vida de la Ciudad, priorizando el negocio inmobiliario y la familia Macri habla de los feudos en otras provincias y ahora (Mauricio) instaló a su primo como candidato".

"No creemos en la política que especula, del set de televisión, de los que tuitean, de los algoritmos. Creemos en una política que se hace desde la empatía y la humildad. No se puede hacer política desde el marketing porque es una política que no transforma nada", agregó.

Horas antes de su presentación, Gómez Alcorta dio una entrevista a la radio Futurock, en la que habló de la interna del Frente de Todos. "Creemos que podríamos ganar las elecciones si tuviésemos a alguien que fuera capaz de generar una síntesis en el Frente de Todos. Si esto es posible, no haría falta una PASO en la Ciudad", manifestó.

En ese sentido señaló que ella y los otros precandidatos de la coalición Pedro Rosemblat y el diputado nacional Leandro Santoro "representamos cosas diferentes". "Pepe (Rosemblat) es kirchnerista, Santoro es radical, nosotros somos más de izquierda. Esa heterogeneidad creo que nos suma, no nos resta", aclaró.

"Queremos formular una apuesta para que el Frente de Todos pueda tener el mejor candidato en todos los distritos. Queremos a Axel (Kicillof) en la provincia de Buenos Aires y a (Eduardo) 'Wado' (de Pedro) en las elecciones nacionales", expresó.

No obstante, señaló que su deseo era la postulación de la vicepresidenta: "Para mí, la candidata era sin dudas Cristina, lo digo porque no tengo ningún problema para la comprensión de texto", apuntó con ironía al referirse a la frase con la que la exmandataria ratificó que no competirá. (Infobae)