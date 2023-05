"Algunos chicos del club y yo tenemos que dar ese plus para quedarnos en Primera"

Villa Mitre comenzó anoche una historia nueva y algo inédita para los últimos años del básquetbol del club a nivel local.

El tricolor empezó a jugar una serie al mejor de cinco contra Altense de Punta Alta, buscando quedarse en Primera. Ante un rival que sueña con ascender de Segunda, donde fue tercero.

Luego de perder la chance de la permanencia ante Estrella de local y en un quinto partido, la Villa debía comenzar a cicatrizar rápido esa herida. Y eso hizo anoche, al quedarse con el primer punto repechaje ascenso/permanencia/descenso, por 73 a 68, en un José Martínez que tuvo un muy buen marco y, por momentos, clima de final.

"Se nos hizo muy largo el año, con muchas rotaciones y demás. Con Estrella perdimos la serie de local y fue un golpe duro, teníamos que reponernos rápido porque sabíamos que esto seguía, por suerte pudimos ganar el primero y ahora iremos a Punta Alta por el segundo", admitió Matías Monteoliva.

"Para nosotros es muy importante quedarnos con esta serie -agregó-, es lo único que queremos. Ganar por mucho o por poco, pero tenemos que ganar. Sabíamos que iba a ser complicado porque ellos están motivados, pero nosotros también lo estamos porque tenemos que defender esta camiseta".

Percello se reubica ante la marca de Kloster.

A favor de sacarse rápido esas malas sensaciones, el equipo bahiense tuvo un buen comienzo de partido, con Ignacio Alem inspiradísimo y llegó a tomar 10 de luz promediando el primer cuarto: 16-6. Con 3 triples seguidos de Nacho, más un doble en ese pasaje, al que le sumó 8 rebotes en el primer tiempo.

Pero una mala efectividad en la línea (1-6 en el 1C) y con Ezequiel Pordomingo que lentamente fue imponiendo su ritmo en ofensiva, la brecha se achicó en el cierre del parcial: 20-17.

Pese a que Villa Mitre fue el que tuvo la riendas y llevó la delantera en el marcador en el primer tiempo, Altense no bajó los brazos y nunca permitió que el juego se quiebre definitivamente.

"Ellos no se dan por vencidos nunca, no tienen nada que perder, se nos hizo cuesta arriba porque erramos algunos tiros simples y cometimos algunos errores atrás. Tenemos que mejorar esas cosas para quedarnos con el próximo partido", reconoció Monteoliva.

"La clave está en defender fuerte -insistió- para que no nos rompan tanto y nosotros tratar de correr, porque capaz tenemos un poquito más de ritmo. Pero ellos son un equipo importante, que por algo salieron terceros en Segunda. Sabemos que va a ser palo a palo".

De Paoli intenta dejar la bandeja, en una noche errática.

Con un parcial de 8 a 0 entre el cierre del segundo cuarto y el inicio del tercero, Altense pasó al frente por uno (35-34) y llegó a estirar a 5 con un triple de Polchi, más el aporte de Pordomingo, el siempre rendidor Sacomani y el juego en la pintura de Ezcurra.

Incluso con esa fórmula, el equipo de Punta Alta ganó el tercer cuarto (20-14) y entró al último arriba por dos: 50-48.

Percello y Pordomingo festejan de regreso al banco de Altense.

Kloster es frenado con falta de Bejarano antes de llegar al aro.

No obstante, para alejar cualquier fantasma, el inicio del último parcial le perteneció a la Villa: Alfonso saltó a la cancha por primera vez en la noche y aportó dinámica adelante e intensidad atrás. Monteoliva se activó con dos dobles seguidos más un triple (no había anotado tiros de campo en la noche: 0-3 y 0-2) y el local tomó aire sacando 8 de luz (60-52).

"Había arrancado medio torcido, por ahí me costó por el tema de que bajaron chicos de La Liga y en los últimos partidos no venía jugando tantos minutos como ahora. Algunos chicos y yo somos del club, y tenemos que dar ese plus para tratar de quedarnos en Primera", admitió Matías, uno de lo pibes nacidos en la institución y a la vez de los más experimentados de un plantel joven.

Acosta y Alfonso lo vivieron con intensidad desde el banco. Fer saltó a la cancha recién en el 4C.

Pero ni siquiera perder a Pordomingo por un problema físico en ese momento (quedan 7m16s por jugar) quebró al puntaltense, ni tampoco sumar 4 puntos en los primeros seis minutos del cuarto. Cuando Alem clavó su quinto triple de la noche (en 5 intentos) y el tricolor tomó 8 puntos, el Verde -una vez más- respondió con una bomba de Sacomani, fue efectivo en la línea (8-13 en el parcial) y otro triple de Polchi lo puso a dos puntos, con 37 segundos en juego.

No obstante, enfrente el local consumió el reloj hasta los 18 segundos, estiró a 3 la distancia con 1-2 desde la línea de Manuel Iglesias y luego defendió el último intento de Polchi, para así dar el primer paso hacía la ansiada permanencia.

"Allá ellos van a llevar un poco más de gente, nosotros trataremos de hacer lo posible para ganar. Va a ser un partido muy duro", cerró Matías.

La seguirán el viernes...

Un viejo conocido

Franco Pennacchiotti, de paso por nuestra ciudad antes de viajar a China con su equipo, Riachuelo de La Rioja, se acercó al José Martínez a ver a Villa Mitre.

El jugador surgido en la Villa siguió desde una de las plateas al borde del campo las acciones del juego.