La Armonía rompió un maleficio histórico: le ganó a Tiro en el Polígono

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

¿Usted sabía que desde que La Armonía comenzó a participar activamente en los torneos de Primera división de la Liga del Sur nunca le había podido ganar a Tiro Federal en el Onofre Pirrone, es decir en el estadio aurivioleta?

El sábado que pasó, tras el 1-0 en el escenario de calle Newton por el Apertura de la A, el velezano cortó un maleficio que duró casi 27 años, aunque no hilemos tan fino porque durante varias temporadas jugaron en categorías diferentes.

Sí es necesario resaltar que en 17 encuentros Larmo no había podido vencer a Tiro en el Polígono: 3 empates y 14 derrotas (ver imagen de datos estadísticos facilitados por Eduardo “Cocho” López). De esos enfrentamientos, cinco fueron por el Promocional y 12 por el Oficial superior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El 27 de mayo de 2023 quedará marcado a fuego entre los hinchas de la V, que goza de un presente más que alentador con el segundo puesto en el campeonato (a dos unidades del líder Huracán), al que llegó este año después de haber conseguido el ascenso en diciembre de 2022.

“No sabía del dato preciso, pero hablando con mi hijo Franco (volante del plantel) lo sospechábamos, hasta que un mensaje de Cocho confirmó que La Armonía nunca le había ganado a Tiro en su cancha”, sostuvo Rodolfo Cuello, DT del albiazul de calle Don Bosco.

--Hasta el sábado, claro está.

--Sí, por supuesto, y lo más lindo es que van sucediendo distintos hechos positivos para el club en su corta historia en el máximo nivel liguista. Hoy llegamos a la primera mitad del año estando bien arriba en las posiciones y sin haber perdido de local. ¿A qué se debe? A la solidaridad del grupo, a la predisposición a seguir aprendiendo, tanto los chicos como los más grandes, y a haber logrado una línea clara y homogénea entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

“Hay una gran unión con la gente, con esta familia que es La Armonía. El hincha tira buena onda, se sienten esas vibras de buena fe y esas ganas de que al equipo le vaya bien. Eso, en el día a día influye muchísimo; el factor humano es lo más importante para después ir a buscar los logros deportivos. Es ahí donde depositamos toda nuestra energía y fe, aunque trabajamos mucho y siempre intentamos mejorar y corregir lo que hacemos mal”.

--El segundo puesto permite ilusionarse, no me digas que no...

--Este buen presente y la campaña que venimos desarrollando no nos tiene que marear; entrenamos y nos preparamos para ser mejores todos los días. No es fácil, estamos compitiendo con los mejores equipos de Bahía; de igual a igual, y eso nos enorgullece a todos. Para mi como entrenador, es un privilegio estar al frente de este club, que es mi club. Estoy feliz y no quiero que se me borre la sonrisa de la cara. Esto es el sacrificio de muchos, estar donde estamos es un mimo al alma y vamos a hacer todo lo posible para mantenernos lo más arriba posible.

Los datos de “Cocho”