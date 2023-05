Le Luthiers: continúa la gira y se acerca la gran despedida

Les Luthiers, el grupo humorístico argentino, había anunciado su gira de despedida a principios de este año y, durante los pasados meses, se subieron a los escenarios de Buenos Aires, Quito, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Bogotá y Medellín.

Este martes 30 de mayo llegaron a España para empezar su última gira por el país europeo que les llevará por 32 ciudades "con más alegría que tristeza", a pesar de ser la última vez que los seis intérpretes actuarán como formación en este país.

En una rueda de prensa en la Casa de América en Madrid, los intérpretes explicaron los motivos que han llevado a que el espectáculo Más tropiezos de Mastropiero sea el último en su carrera de décadas sobre los escenarios.

"Esta retirada autodecidida es una declaración preventiva, no nos sentimos obligados a seguir, pero sí tenemos las ganas de afrontar este último año con alegría", dijo Carlos López Puccio, uno de los dos fundadores.

Puccio pidió a los espectadores no "esperar algo que no está" en referencia a los miembros históricos de Luthiers (Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich) que ya no están en el grupo e insistió en que el material de la formación "nunca ha sido pedagógico ni ideológico: nuestro objetivo siempre ha sido divertir y divertirnos".

"Siempre hemos tenido un fuerte contacto con la realidad, dentro de un mundo paródico, sería imposible sin la cultura, hemos jugado toda la vida con la cultura y la parodia de los ritos", dijo el argentino quien, una vez más con tono humorístico, apuntó a que este "es el último porque es el más reciente y también porque va a ser el último".

Jorge Maronna, otro de los históricos del grupo, reconoció que los seis intérpretes han "pensado e imaginado" el legado que quieren dejar tras bajarse del escenario.

"Durante muchos años lo pensamos, un Luthiers eterno porque eso parecía ser, había relevos, pero seguía con su público fiel, pero en este punto con Carlos decidimos ya cerrar", explicó.

En esa línea, apuntó a que la formación da "por terminado este proyecto hermoso que tanto éxito tuvo".

"A partir del año próximo Les Luthiers estará en las redes, los discos, YouTube, los vídeos, pero no en persona", compartió.

Maronna asumió además que existe el riesgo de que cada una de las funciones de esta gira "se convierta en un duelo", pero aseguró que no será así.

Precisó, además, que el adiós no se debe a que ya no tengan ideas y que la decisión "de cerrar Luthiers no fue fácil".

La formación argentina llevará a cabo 32 funciones por España. Este miércoles 31 de mayo realizarán la primera en Madrid, donde actuarán 24 veces hasta el 25 de junio.

A continuación, irán a Sevilla el 27 y 28 de junio y a Nerja (sur), el 30 de junio y el 1 julio y después recalarán en Barcelona el 4, 5 y 6 de julio y San Sant Feliu de Guíxols (noreste) el 9 de julio.

El último espectáculo gira en torno a una supuesta entrevista al creador de las obras de Les Luthiers, Johann Sebastian Mastropiero, donde se rememora, con ejemplos musicales y escénicos, buena parte de la vida del compositor, "desde sus primeros fracasos hasta los más recientes", anuncia el grupo.

En la rueda de prensa de hoy también estuvieron presentes el resto del elenco actual de Luthiers, Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano. (Clarín)