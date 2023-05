Qué les dijo Mungo a los jugadores antes de los penales y un aviso para lo que viene

(Enviado especial a Junín)

Con Carlos Mungo a la cabeza, Villa Mitre escribió ayer otra página importante en la historia del club al eliminar a Arsenal de Sarandí por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Ni bien terminó la tanda de penales (7 a 6) que decretó la clasificación final tras el 1 a 1 en el tiempo regular, el DT tricolor dejó sus sensaciones en pleno campo de juego del Eva Perón de Sarmiento de Junín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Llegamos a los penales pero creo que lo tendríamos que haber ganado en los 90 minutos, fuimos superiores ante un rival de Primera. Creo que hicimos un primer tiempo perfecto y hasta nos podríamos haber ido algún otro gol más arriba", resumió Carlos.

"Después te vas metiendo un poco -agregó el DT-, algunas situaciones divididas que no nos favorecieron, pero en líneas generales estuvimos bien. Como le dije a los chicos antes de patear los penales: Dios iba a ser justo e íbamos a ganar, porque lo merecíamos".

La de ayer fue la tercera vez que la Villa elimina a un rival de Primera por este certamen, luego de haber superado a Newell's y San Martín de San Juan en la edición del 2019, donde realizó su mejor actuación llegando a octavos de final.

Siempre con Mungo como entrenador.

-¿Qué les dijiste a los jugadores antes de los penales? Se te vio efusivo y señalando a la gente...

-Les dije que estén tranquilos, que seguramente lo íbamos a ganar porque lo habíamos hecho muy bien durante el partido y lo merecíamos. Ya nos ha pasado perder alguna final mereciendo ganar, pero es así, son los penales, suerte y verdad. El Negro (Moyano) está bien y cada uno que los pateó muy bien, justo le toca errar a Fede (Mancinelli), me da pena por él porque es un jugador que tiene la tranquilidad de siempre hacerlo pero bueno. Creo que en líneas generales está bien que hayamos ganado.

-Durante gran parte del juego, sobre todo en el primer tiempo, se los vio jugar igual que en el Federal A, pese a que tenían un rival de Primera enfrente...

-Sí, la diferencia de lo que planteamos en nuestro torneo es que generalmente vamos a jugar un poco más alto. Lo que habíamos hablado era tratar de cerrarle los circuitos para que no le llegara la Toloza, para que no nos puedan romper por afuera y lo logramos. Y cuando teníamos la pelota tratar de atacar rápido, pero fíjate que el gol de Jara es un golazo y hubo varias de esas. No es que vinimos a meternos atrás y ver qué pasa, sí planteamos el partido unos metros más atrás, con un equipo en 40 metros y logramos ganarle a un rival de Primera. Porque algunos tratan de desmerecerlo, pero aunque esté abajo en la tabla es un equipo de Primera.

Tras el traspié en el clásico ante Olimpo (1 a 0), la Villa venció el pasado viernes a Círculo Deportivo (3 a 1) y ayer redondeó otra jornada histórica.

El fin de semana se medirá ante Sansinena por el regional y luego esperará el rival de 16avos de final, entre el ganador de Godoy Cruz y Defensores Unidos de Zárate.

-¿Estos triunfos tras la derrota en e clásico, sirven de envión para lo que viene?

-Ahora hay que esperar, festejar y mañana (por hoy) a la tarde entrenar pensando en Sansinena. Nuestro principal objetivo es el Federal y tenemos que volver a hacer buenos partidos, como hicimos el otro día contra Otamendi. Tampoco el partido contra Olimpo fue tan malo, quizás ellos golpearon en los momentos justos… capaz la vara está tan alta que cuando por ahí no jugamos un partido bien es como que pareciera que… pero yo estoy muy tranquilo, los jugadores también y vamos a seguir por este camino.