Para el bahiense Bouzat, esta noche puede ser muy especial

El bahiense Agustín Bouzat tendrá esta noche un desafío deportivo por demás especial junto a su equipo Colo Colo, recibiendo en su estadio nada menos que a Boca Juniors, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Chiqui, quien desde el año pasado milita en el gigante de Chile, dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, sería titular desde las 21 (televisará ESPN) ante el Xeneize; ambos líderes del grupo con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate.

La competición de turno y el rival hacen de este duelo un partido sumamente particular para el volante bahiense, quien enfrentará al club que lo recibió cuando emigró de la ciudad y en el que disputó varios partidos en primera división.

Aunque no será la primera vez que cruce ante el conjunto que ahora dirige Jorge Almirón, ya que también lo hizo en el pasado vistiendo las camisetas de Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield.

Desde su llegada a Colo Colo, Bouzat ya se dio el gusto de levantar un trofeo de campeonato, luego de consagrarse en el certamen doméstico, marcando un gol nada menos que en el encuentro decisivo.

En dicho equipo también militan los argentinos Ramiro González Hernández (ex Instituto, Talleres y Platense), Fernando De Paul (arquero, nunca jugó en Argentina), Leandro Banegas (ex Huracán Armenio e Independiente), Leonardo Gil (ex Olimpo, Estudiantes, Talleres y Rosario Central), Matías Moya (ex River y Banfield) y Emiliano Amor (ex Vélez).

Respecto al presente deportivo, el conjunto trasandino marcha quinto con 19 unidades a tres del puntero Huachipato. En tanto que Boca, que el próximo fin de semana afrontará el Superclásico, viene de ganarle a Racing y de llegar a los 13 puntos, en el 18º puesto.