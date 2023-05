Roland Garros: Diego Schwartzman salta de contento

El tenista argentino Diego Schwartzman debutó en Roland Garros con un triunfazo ante el español Bernabé Zapata Miralles, 32° preclasificado, por 1-6, 6-7(5), 6-2, 6-0 y 6-4 luego de 3 horas y 37 minutos de juego.

El partido comenzó muy complicado para Scgwartzman, que cayó con un contundente 6-1 en el primer parcial. Y todo se hizo cuesta arriba para el ex número 8 del mundo cuando perdió el segundo set por 7-6. Pero a partir de allí comenzó a preparar los puntos con más paciencia, redujo sus errores y pudo imponerse con claridad en el tercer y cuarto parcial por 6-2 y 6-0, respectivamente.

En el quinto set las cosas volvieron a igualarse y parecía que el partido podía quedar para cualquiera de los dos jugadores. Incluso Zapata Miralles tuvo dos oportunidades para ponerse 5-3, pero Schwartzman logró sacar adelante el game e igualar el asunto 4-4.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El momento clave llegó en el noveno game del set, cuando el Peque consiguió el tan ansiado quiebre para luego mantener su saque y quedarse con el partido.

Este triunfo tiene una gran importancia para Schwartzman, que está atravesando un 2023 para el olvido en el que gano solo 5 de los 19 partidos que jugó. En caso de perder hoy, hubiese caído hasta la 120° posición en el ranking ATP.

Su próximo rival será el portugués Nuno Borges, que le ganó en cinco sets al gigante estadounidense John Isner.

Por abandono

Previamente, el platense Tomás Etcheverry hizo lo propio, por el retiro de su rival, el británico Jack Draper, cuando ganaba por 6-4 y 1-0.

Etcheverry se puso rápidamente 4-1 en ventaja ante un joven británico, de solo 21 años, que aparentemente llegó al torneo con problemas en su hombro izquierdo porque a los pocos minutos de comenzado el partido empezó a sacar de abajo.

Una racha errática de Etcheverry volvió a meter en partido a Draper, que igualó el asunto 4 iguales. Pero luego de superar un game complicado, el argentino mantuvo su saque, se puso 5-4 en ventaja y se quedó con el primer set tras un nuevo quiebre del saque de su rival.

En el segundo set Draper solo pudo jugar un game y decidió retirarse, en lo que significó el primer triunfo de Etcheverry en Roland Garros.

En la segunda ronda, Etcheverry jugará contra el australiano Alex de Miñaur, que derrotó al bielorruso Ilya Ivashka.

En marcha

Hoy también es el turno de Federico Coria, que no la tendrá nada fácil contra el croata Borna Coric; Pedro Cachín, de muy buen presente, ante el austríaco Dominic Thiem; y Thiago Tirante se enfrentará al neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Mañana, Pella

Guido Pella (421º) debutará mañana ante el francés Quentin Halys (87). Los otros argentinos: Francisco Cerúndolo (28°) vs. Jaume Munar (77, España), Sebastián Báez (44°) vs. Gael Monfils (386, Francia) y Genaro Olivieri (227) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (233, Francia).